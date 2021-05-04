Ученые БГУ разработали уникальную технологию восстановления загрязненных нефтепродуктами грунтов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали технологию Landscape для восстановления грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Разработчик - пятикурсник биологического факультета Дмитрий Сандригайло. Над проектом также работают сотрудники биологического факультета, НИИ физико-химических проблем и "Унитехпрома" БГУ.

Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря технологии Landscape грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени в Беларуси такие загрязненные почвы сжигали, эта технология малоэффективна и неэкологична, так как при термической обработке образуются отравляющие продукты горения. Ученые БГУ сделали ставку на биологические методы очистки. Предложенный ими процесс включает извлечение жидких и твердых отходов нефтепродуктов и обработку загрязненных грунтов специальными микроорганизмами, которые способны эффективно поглощать остатки нефтепродуктов и микропластик. Разработчики видят и экономическую выгоду технологии. Полученные отходы нефтепродуктов частично перерабатываются в гидроизоляционные материалы и грунтоматериал, который в дальнейшем можно использовать для дорожного строительства.

Как отмечает Дмитрий Сандригайло, необходимость в данной технологии возникла из-за большого количества накопленных отходов нефтепродуктов в Беларуси. В реестре Национального статистического комитета числятся более 2 млн т загрязненных грунтов. Такие загрязненные участки опасны для животных и людей, которые, случайно попав в ямы с вязкой смесью, не всегда могут выбраться.

Технология уже частично внедряется в производство, позволила произвести более 500 т готовой продукции и восстановить несколько загрязненных участков в Борисовском районе и в Брестской области. В ближайшее время планируется экспортировать за рубеж полученные гидроизоляционные материалы. Проект Landscape в этом году представили на научной выставке HI-TECH-2021 в Санкт-Петербурге, где новация получила высокую экспертную оценку и была отмечена дипломом.-0-

Фото БГУ