Ученые БГУ разработали установку для получения наноматериала - графена

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали уникальную автоматизированную установку для получения наноматериала - графена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Новация выполнена коллективом ученых НИИ ядерных проблем БГУ под руководством директора Сергея Максименко. В отличие от существующих аналогов установка ученых БГУ дешевле и имеет более широкий автоматизированный функционал", - рассказали в пресс-службе.

Графен был открыт в 2004 году британскими учеными и является первым двумерным материалом из слоя углерода толщиной в один атом. Благодаря своим уникальным свойствам, высокой электро- и теплопроводимости, легкости, прочности и прозрачности, графен в перспективе сможет заменить большинство современных промышленных материалов. Уже сегодня он активно применяется при изготовлении наноустройств, солнечных элементов, в автомобилестроении, технологиях очистки воды.

"Установка ученых БГУ позволяет в автоматическом режиме "выращивать" графеновые пленки диаметром до 80 мм на металлических подложках, в качестве которой выступает медная фольга. Схема получения состоит из трех этапов: нагрева и отжига металлической подложки, непосредственно этапа синтеза и охлаждения. Один процесс занимает около 12 часов, при этом скорость нагрева составляет 10 градусов в минуту с максимальной температурой 1050 градусов. Такой метод является наиболее перспективным с точки зрения практического применения, так как позволяет получать образцы графена больших размеров", - отметили в вузе.

Новое оборудование состоит из реактора для проведения синтеза графена, системы подачи газа и контроля давления внутри камеры, программного обеспечения (ПО). Температуру и давление в системе задает оператор, который также регулирует подачу и расход необходимых газов. Основной процесс автоматизирован за счет сохранения до 5000 пошаговых действий. Также установка может сигнализировать о сбое в процессе изготовления графена.

Планируется, что установка будет использоваться в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".-0-