Ученые БГУ с коллегами из 7 стран разработают стройпанели для энергоэффективного жилья

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Белорусского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из семи стран разработают инновационные энергосберегающие панели для строительства жилья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В международный консорциум вошли 12 научных организаций Португалии, Испании, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и России. От Беларуси участвует только физический факультет БГУ. Ученых на четыре года объединит международный проект SSHARE программы Марии Склодовской-Кюри по обмену персоналом для исследований и инноваций.

"Планируется создать прототипы панелей для энергоэффективных зданий. Эта технология основывается на использовании пористых наноструктурированных материалов, позволяющих охлаждать или обогревать помещение в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, а также преобразовывать изменение атмосферной влажности в электричество. Ученые решат научно-технические вопросы, связанные с проектированием и изготовлением функциональных панелей для возобновляемой энергетики. Успешная реализация программы приведет к разработке нового поколения строительных материалов, созданию в будущем зданий с нулевым энергетическим балансом", - отметили в пресс-службе.

Для взаимодействия членов консорциума, международного и межотраслевого сотрудничества, обмена знаниями в области нанотехнологий, прикладной физики и химии создана скоординированная сеть. Планируются также семинары, конференции, научные школы и рабочие совещания. Первое такое мероприятие пройдет на физическом факультете БГУ 25-27 ноября. "На совещании представители каждой организации-участницы выступят с докладами, расскажут об имеющейся у них инфраструктуре, основных направлениях исследований коллективов консорциума. В повестку включено также обсуждение рабочего плана проекта", - рассказали в пресс-службе БГУ.-0-