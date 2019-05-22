Ученые готовят к изданию новый том "Флоры Беларуси"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые готовят фундаментальное научное издание "Флора Беларуси. Лишайники", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси Александр Пугачевский.

"Мы уже издали шесть томов "Флоры Беларуси", посвященных грибам, сосудистым растениям. Сейчас в печати первый том о лишайниках, который продолжит серию. В этом научном издании обобщены многолетние исследования наших ученых-лихенологов. Такая работа выполнена впервые в истории белорусской науки", - сказал Александр Пугачевский. Книга будет предназначена для широкого круга специалистов в области ботаники, охраны природы, для преподавателей вузов и студентов, а также всех тех, кто интересуется флорой Беларуси.

Кроме того, ученые института в 2019 году начали цикл исследований по изучению возможностей использования средств дистанционного зондирования Земли. Среди предполагаемых сфер применения - оценка состояния зеленых насаждений, городских и пригородных лесов, выявление неэффективно используемых земель, мониторинг экосистем на особо охраняемых природных территориях. "Возможности в сфере мониторинга мы изучаем на примере национального парка "Нарочанский", - добавил директор института.

Неделя родной природы проходит в Беларуси с 22 по 29 мая. Мероприятие посвящено Году малой родины и приурочено к празднованию Международного дня биологического разнообразия (22 мая). НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, Центральный ботанический сад и Институт леса НАН подготовили ряд мероприятий. Сегодня состоялся семинар-открытие с участием руководства НАН Беларуси, отделения биологических наук и научных организаций. На 23 мая запланирован ботанический и зоологический четверг. В этот же день стартует IX Международный научно-практический и обучающий семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности "лесное хозяйство" ("лесное дело"). В Центральном ботаническом саду 24 мая состоятся экскурсии "Природная флора в экспозициях и коллекциях Центрального ботанического сада" и "Декоративные растения природной флоры Беларуси". В субботу и воскресенье, 25-26 мая, с 10.00 до 18.00 в Центральном ботаническом саду пройдет игровой семейный фестиваль Toyday. Планируется, что посетители смогут не только увидеть редкие и исчезающие виды растений, но и приобрести их образцы в магазине сада. 28 мая пройдет акция по озеленению территорий школ совместно со школьниками в Минске и Гомеле.

Международный день биологического разнообразия провозглашен Генассамблеей ООН в 1995 году. Цель праздника - повысить осведомленность социума в вопросах сохранения экологической системы, обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.-0-