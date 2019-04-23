Ученые готовят пятый и шестой тома сборника белорусской философской мысли

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые готовят к изданию пятый и шестой тома "Истории философской и общественно-политической мысли Беларуси", рассказал в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.

"Богатство идей и персоналий сподвигло ученых Института философии НАН приступить к изданию "Истории философской и общественно-политической мысли Беларуси". Из запланированных шести томов уже изданы 4, которые освещают развитие интеллектуальной культуры Беларуси в эпохи Средневековья, Ренессанса, Реформации и барокко, Просвещения. Сейчас идет подготовка пятого и шестого томов, где будет отражено развитие национальной философии в XIX - начале XX века. Проект по масштабу и широте хронологического и персонального охвата не имеет аналогов в академической науке соседних стран. Белорусский читатель впервые получает уникальный (он вмещает более 1 тыс. страниц) корпус философских текстов, опубликованных на белорусском языке, - беспрецедентный в истории отечественного книгопечатания. И это не случайно, ведь философия является отражением души народа. Не может быть государства без своей философии, как и идеологии", - сказал Владимир Гусаков.

Недавно были презентованы первые два тома "Истории белорусской государственности". До конца года увидят свет остальные тома. "В пятитомной "Истории белорусской государственности" наглядно представлен процесс эволюции белорусских земель в виде исторических и национальных форм. Исторические формы государственности сложились как полиэтнические образования, поэтому они принадлежат не только белорусскому народу, но и другим этносам. Киевская Русь, Полоцкая земля и Туровское княжество, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя - все это исторические формы государственности, в которых постепенно складывалась государственность белорусского народа. В дальнейшем она нашла воплощение в таких национальных формах, как Белорусская Народная Республика, Социалистическая Советская Республика Беларусь, Литовско‑Белорусская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Республика Беларусь", - отметил председатель Президиума НАН.

"Во все времена представления о государственности были предметом идейного противостояния. Эта проблема не потеряла своей актуальности и сейчас. Различные политические субъекты внутри общества, а также внешние политические силы всегда стремились выдвинуть, внедрить в общественное сознание идеи и представления, которые отвечают их интересам и устремлениям. Поэтому исследования истории народа и его государственности имеют важный идеологический аспект. В современных геополитических условиях нашей стране необходимо собственное объективное осмысление своей истории, которое позволит противостоять навязыванию искаженных и чуждых представлений о нашем прошлом", - убежден Владимир Гусаков.

Кроме того, продолжается работа над многотомником "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений". "Первый в истории белорусского народа опыт строительства суверенного, независимого социального правового государства заслуживает быть зафиксированным в научно-популярном печатном издании, - подчеркнул председатель Президиума НАН. - Оно как по структуре, так и по содержанию будет отражать реальную суть сложного и тернистого белорусского пути".-0-