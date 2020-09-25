Ученые из 12 стран примут участие в международной конференции по физике в БГУ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XX Международная научная конференция "Основы и достижения теории самоорганизации" откроется 28 сентября в БГУ. Четырехдневный форум пройдет в очном формате и онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Участниками мероприятия станут более 100 ученых из 12 стран: Беларуси, России, Литвы, Польши, Болгарии, Узбекистана, Германии, Франции, Италии, США, Канады, Великобритании. С научными докладами выступят представители БГУ, Института физики им.Б.И.Степанова НАН, Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны", ГГТУ им.П.О.Сухого (Беларусь), МГУ им.М.В.Ломоносова (Россия), Университета Лиможа (Франция), Института ядерных исследований и ядерной энергии Болгарской академии наук, Института молекулярной физики Польской академии наук. Особое внимание ученые уделят исследованию нетрадиционных объектов, приборов на квантовых эффектах, органических пленок, топологических полуметаллов, квантовых точек, углеродных нанотрубок", - рассказали в пресс-службе.

Итогом работы форума станет сборник материалов конференции. Также работы ученых будут опубликованы в международном междисциплинарном журнале "Нелинейные явления в сложных системах" (Nonlinear Phenomena in Complex Systems), который входит в перечень научных изданий Беларуси для опубликования результатов диссертационных исследований, а также индексируется РИНЦ, базами данных Web of Science и Scopus.

Организаторы мероприятия - БГУ, Институт физики им.Б.И.Степанова НАН Беларуси, Республиканский институт высшей школы и Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны".-0-