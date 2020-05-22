Ученые из четырех стран обсудят трансграничное сотрудничество в экологии на заочной конференции ГГУ

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Международная научно-практическая конференция "Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды" пройдет в заочном формате 4-5 июня в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На форум подали заявки более 150 человек из Беларуси, России, Украины, Узбекистана. Участники представляют более 30 городов, среди которых Минск, Гомель, Брест, Витебск, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Тверь, Махачкала, Киев, Одесса, Чернигов, Запорожье, Ташкент.

Нынешняя конференция расширит проблемное поле. "Конференция работает по многим направлениям: водохозяйственная, лесохозяйственная, сельскохозяйственная, промышленная, транспортная, медицинская экология, геоэкология, экология человека. Темой для исследований станет и экологическая безопасность в современном государстве, экологическое право. Обратят внимание докладчики на экологический аспект в литературе, исторической науке, философии, культуре", - рассказали в университете.

Новшеством форума 2020 года является то, что принять участие в конференции смогут школьники. Для них предусмотрена секция "Юниоры в науке".

"Международная научно-практическая конференция в преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды уже в пятый раз соберет в Гомеле ученых из разных стран. Трансграничное сотрудничество, совместная работа специалистов разных профилей по вопросам экологии позволяют аккумулировать информацию о состоянии окружающей среды, принимать согласованные решения по экологической безопасности, популяризировать идеи охраны природы", - добавили в ГГУ.

Доклады участников форума опубликуют в электронном сборнике.-0-