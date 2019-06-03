Ученые из четырех стран обсудят в Минске современные достижения микробиологии и биотехнологии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Международная научная конференция "Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты" пройдет 4 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В форуме примут участие более 150 известных ученых, молодых исследователей, специалистов агропромышленного сектора, представителей биотехнологических компаний из России, Казахстана, Латвии, Беларуси. Они обсудят перспективные направления дальнейшего развития микробиологии и биотехнологий.

Будут представлены результаты деятельности отечественных микробиологов, инновационные разработки для сельского хозяйства, медицины, промышленности, охраны окружающей среды. Не останется без внимания разработка концепции новой межгосударственной программы ЕАЭС в сфере биотехнологий, перспективы эффективной трансформации изобретений в инновации и их внедрения в реальный сектор экономики.

Также во время конференции состоится заседание Восточнопалеарктической секции Международной организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями. Откроется выставка биотехнологической продукции для презентации новейших разработок мирового уровня для различных отраслей экономики, оборудования и реагентов для биологических исследований.-0-