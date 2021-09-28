28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из разных стран обсуждают в Минске вопросы экологии, борьбы с COVID-19 и гибридными атаками. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Между советскими республиками были прочнейшие связи, это был единый интегрированный комплекс. И разрыв этих связей, конечно, повлек за собой резкие негативные процессы. Встала необходимость создания иного интеграционного объединения - СНГ. Ученые тоже понимали, что нельзя работать в отрыве друг от друга, крупных проблем в одиночку не решить. Поэтому была образована Международная ассоциация академий наук. Сначала она была создана на базе академий наук бывших стран СССР, сейчас у нее более широкие горизонты. Членами МААН являются и китайская, вьетнамская, монгольская, черногорская академии наук. Эта структура открытая, надеемся, появятся новые члены", - сказал Владимир Гусаков.

Он отметил, что ученые из разных стран приехали сегодня в Минск, чтобы поделиться опытом в различных сферах. "Мы будем намечать пути нашего дальнейшего сотрудничества. Экология, климат - решение таких вопросов требует объединения усилий. Продовольственная проблема тоже актуальна - до сих пор немало людей на планете страдают от голода. На повестке дня и коронавирусная инфекция: китайские коллеги расскажут о разработке своей вакцины, о профилактике и борьбе с пандемией. У нас тоже есть хорошие наработки, готовы поделиться опытом. Нас всех интересует также электротранспорт, накопители энергии. Сегодня будет обмен информацией, достижениями и мнениями на различные темы: от космоса и иных глобальных вопросов до конкретных региональных проблем", - отметил председатель Президиума НАН.

"Нам тоже есть что рассказать. Например, по вопросам гибридных атак, цветных революций, кибератак. Беларусь в прошлом году выстояла в непростых условиях. Это переживали и другие страны СНГ. Так что много вопросов и проблем для обсуждения", - добавил Владимир Гусаков.

Сегодня в Минске проходит международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организатор - Национальная академия наук Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. На конференции планируется подвести итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу. Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

На конференции предусмотрена работа четырех секций. Это "Экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество и совершенствование законодательной базы государств - участников СНГ", "Наука и инновационное сотрудничество государств - участников СНГ" (подсекция "Научно-техническое сотрудничество в области использования космоса"), "Актуальные проблемы эпидемиологии в государствах - участниках СНГ: фундаментальные и клинические аспекты" и "Взаимодействие государств - участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом".

Сегодня на полях конференции также пройдет заседание Совета Международной ассоциации академий наук и заседание Совета молодых ученых МААН.-0-

Фото Оксаны Манчук