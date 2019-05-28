Ученые круглосуточно наблюдают за барсуками в Беловежской пуще

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" установили круглосуточное видеонаблюдение за барсуками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт нацпарка.
"Барсуки с наступлением периода активности оказались под пристальным вниманием ученых. За поселением ночных хищников установлено круглосуточное видеонаблюдение. В среднем за одной норой наблюдают 5-7 дней. Видеокамеры устанавливают поочередно на всех известных местах обитания этих животных", - отметили в научном отделе парка.
Согласно учету, в прошлом году численность барсука в национальном парке составила 41 особь. Обследование нор с помощью видеокамер позволит получить более точные данные по количеству и структуре популяции этих животных. Видеонаблюдение за ними будет продолжаться все лето.
Барсук занесен в Красную книгу Беларуси. Эти животные ведут оседлый и как бы полуподземный образ жизни. Большую часть времени проводят в норах, на зиму звери впадают в спячку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3266 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0779 BYN
|2.078 BYN
|2.081 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.218 BYN
|3.226 BYN