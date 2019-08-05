Ученые могут защитить кандидатские и докторские диссертации по судебно-экспертной деятельности

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыта научная специальность "судебно-экспертная деятельность". Это предусмотрено вступившим в силу постановлением Высшей аттестационной комиссии от 1 июля 2019 года №1 "Об установлении номенклатуры специальностей научных работников", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

Аспиранты (адъюнкты, соискатели) и докторанты могут выбирать темы диссертаций на соискание ученой степени в области юридических, технических, биологических и химических наук применительно к проблемам судебно-экспертной деятельности.

В 2017 году в Научно-практическом центре ГКСЭ открылась аспирантура, однако профильная подготовка была только в области юридических наук. Впервые за 90 лет с момента образования этого учреждения появилась возможность профильной подготовки научных кадров по направлению технических, биологических и химических наук. Новая научная специальность не имеет аналогов на постсоветском пространстве, ее открытие - знаковое событие для судебно-экспертного сообщества Беларуси.

Наличие самостоятельной научной специальности - серьезный шаг по повышению эффективности научного обеспечения судебно-экспертной деятельности в стране, отметила Анна Жданова. Под эгидой ГКСЭ на системной основе организована подготовка специалистов по всем экспертным специальностям в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров ГКСЭ, открыты новые направления научных исследований в Научно-практическом центре ГКСЭ. В этой связи специализированная подготовка научно-педагогических кадров была одной из приоритетных задач. В 2016 году Госкомитет судэкспертиз инициировал соответствующие изменения в номенклатуру научных специальностей. Кропотливая работа над этим предложением велась на протяжении трех лет с участием представителей научного сообщества.-0-