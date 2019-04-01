Ученые-нефтяники Беларуси и Судана изучают перспективы сотрудничества

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы проектирования разработки месторождений в Судане и геолого-геофизических исследований обсуждались во время визита делегации центра лабораторных исследований суданской нефтегазовой корпорации (PLRS) в ПО "Белоруснефть", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В двустороннем порядке специалисты белорусской и суданской компаний ознакомились с технологиями, программным обеспечением, опытом реализуемых международных проектов. "Гостей заинтересовали комплексные проекты повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти, которые разрабатывают и реализуют белорусы. Также представителей суданской компании впечатлил исследовательский комплекс научно-инжинирингового центра "Белоруснефти" - института "БелНИПИнефть", опыт и профессионализм его специалистов", - рассказали на предприятии. Суданцы ознакомились с работой Центра обработки, исследования и хранения керна, лабораторной базой института.

В числе возможных направлений совместной работы обозначены лабораторные исследования, проектирование разработки месторождений в Судане. Cтороны анализируют полученную информацию и готовят предложения.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-