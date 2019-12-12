Ученые подготовили уникальное исследование почв Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монография "Почвы Республики Беларусь" подготовлена коллективом авторов Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси под общей редакцией академика Виталия Лапы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Монография издана в декабре 2019 года по результатам выполнения программы фундаментальных почвенных исследований и предназначена для специалистов в области почвоведения, агрохимии, земледелия, экологии, мелиорации, землеустройства. Уникальный научный труд изложен на 632 страницах, содержит 336 таблиц, 166 фото, 89 рисунков.

В монографии изложена систематизированная информация об актуальных показателях агроэкологического состояния и направленности пространственно-временной трансформации строения, состава и свойств почв страны. Она основана на данных почвенных разрезов, научно-исследовательских, почвенно-картографических и землеоценочных работ.

В работе представлены результаты количественной и качественной оценки региональных особенностей трансформации строения, состава и свойств наиболее распространенных типов почв сельскохозяйственных земель Беларуси с учетом генезиса, степени увлажнения, строения почвообразующих и подстилающих пород под влиянием антропогенного фактора. "Это данные за более чем 40-летний период со времени опубликования научного труда "Почвы Белорусской ССР" (1974)", - отметили в пресс-службе НАН.-0-