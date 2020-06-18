Ученые подтвердили обитание нового вида летучих мышей в Березинском заповеднике

18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ученые подтвердили обитание нового вида летучих мышей в Березинском биосферном заповеднике - двухцветного кожана Vespertilio murinus, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Исследования по изучению летучих мышей проводили на прошлой неделе сотрудники лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам совместно с зоологами Березинского биосферного заповедника. Наблюдения велись в районе деревень Кветча, Нивки и озера Береща. "Помимо подтверждения уже ранее известных видов для фауны заповедника в эту экспедицию с помощью паутинных нейлоновых сетей был отловлен двухцветный кожан Vespertilio murinus. Этот вид ранее регистрировался только на специальное устройство распознавания ультразвуковых сигналов летучих мышей (гетеродинный детектор) и имел статус неподтвержденного. Отлов половозрелой самки дает ученым основание утверждать, что двухцветный кожан размножается на исследуемой территории и стал новым видом в фауне Березинского заповедника", - рассказали специалисты.

Всего за четыре дня работы было отловлено 13 особей пяти видов рукокрылых: водяная ночница, северный кожанок, двухцветный кожан, нетопырь-пигмей и лесной нетопырь. А вид, занесенный в Красную книгу Беларуси, - кожанок северный Eptesicus nilssonii - участникам экспедиции удалось поймать дважды. Были проведены и детекторные учеты, на обработку которых потребуется время.

"Пока сделана только малая часть масштабного исследования. В дальнейшем мониторинговые отловы летучих мышей планируется проводить два раза в год на протяжении нескольких лет. Это поможет составить полную картину биотопической приуроченности и видового разнообразия рукокрылых. Следующая экспедиция ученых-хироптерологов из Академии наук намечена на август", - добавили в заповеднике.

В настоящее время на территории Березинского биосферного заповедника точно подтверждено обитание десяти видов летучих мышей.-0-