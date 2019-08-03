Ученые рассказали о найденных в Беларуси древних поселениях

Недавно стало известно, что на территории Беларуси найдены куда более древние поселения, нежели те, о которых мы знаем из школьного курса истории. По предварительным данным, возраст одного из них датируется примерно 250 тыс. годом до н.э., второго - 40 тыс. годом до н.э. Обе даты пока не окончательные, но значимость находок уже подтвердили некоторые зарубежные исследователи. О том, где и каким образом были обнаружены древние материалы, корреспонденту БЕЛТА рассказали научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Беларуси Александр Вашанов и младший научный сотрудник этого отдела Александр Горшков.

О том, что в Ивановском районе Брестской области более 250 тыс. лет назад жили люди, стало известно благодаря увлечению археологией одного из жителей города Иваново Юрия Селезнева. На протяжении нескольких лет на карьере, расположенном вблизи деревни Огово, он находил различные кремневые артефакты. Пару лет назад мужчина решил показать их специалистам и обратился не только к белорусским ученым, но и к исследователю из Санкт-Петербурга Александру Очередному, который занимается изучением палеолитических памятников Восточной Европы.

"Сам по себе материал сложный, сильно отличается от того, к чему мы привыкли, - рассказал Александр Вашанов. - Это, в частности, крупные отщепы, нуклеусы и орудия со вторичной обработкой".

Все эти находки были представлены в прошлом году на конференции SKAM в Институте истории, которую посетило множество представителей научного сообщества из стран Западной Европы, а также России. "Найденные материалы посмотрели разные ученые, которые подтвердили, что материал действительно древний и что все эти орудия имеют следы искусственной обработки, то есть сделаны человеком", - отметил научный сотрудник.

Работа по изучению стоянки в Брестской области пока на начальном этапе. Требуется проведение более серьезных исследований, чтобы определить точный возраст найденных орудий. В идеале это должны быть масштабные раскопки, провести которые ученые хотели бы уже в следующем году. Среди обстоятельств, которые говорят о необходимости скорейшего начала исследований, и тот факт, что карьер, в котором были найдены древние артефакты, действующий, и уникальный памятник постепенно разрушает тяжелая техника.

"Есть несколько методов, которые позволяют установить возраст археологических находок. Самый простой - это типология, когда можно сравнивать предметы из наших памятников, например, с западноевропейскими или российскими памятниками археологии, возраст которых уже точно определен методом естественных наук. Второй путь - это искать органику, мамонтовую фауну и по этому уже определять хронологию методом С-14, - сказал Александр Вашанов. - Есть еще такой метод, как OSL-датирование. Он основан на определении времени, когда минерал в последний раз находился на свету. Диапазон определяемых возрастов с помощью OSL-датирования - от нескольких сотен до 100 тыс. лет". Две последние методики позволяют установить более точный возраст археологических находок, но они достаточно дорогие.

Что касается второго поселения, то речь идет о Ветковском районе Гомельской области. В 2011 году сотрудница Института истории Анна Тимофеенко проводила на памятнике Новоселки исследования по периоду Средневековья и обнаружила определенное количество кремневых артефактов. Свои находки Анна показала Александру Вашанову и Александру Горшкову, которые заинтересовались ими. "Мы провели консультации с коллегами из Варшавы, Санкт-Петербурга, находки были показаны и участникам конференции SКАМ. Они подтвердили древний возраст этих предметов, то есть отнесение их к ранней поре верхнего палеолита - это около 40 тыс. лет до нашей эры, если говорить конкретнее - 36-32 тыс. лет до н.э. Исторических памятников этого периода на территории нашей страны еще нет", - подчеркнул Александр Горшков.

В этом году в Новоселках были проведены третьи полевые работы: организованы раскопки на площади 20 кв.м. "Вместе с геологами мы проверяли геологию залегания найденного материала, провели поверхностные сборы, посмотрели, где встречаются концентрации кремневых находок. В результате получили довольно представительную коллекцию каменного материала, которая почти полностью типологически снимает вопрос отнесения этого памятника к верхнему палеолиту. Раньше на территории Беларуси к этому периоду относились две стоянки - Юровичи и Бердыж, а сейчас к ним добавляются Новоселки", - рассказал ученый.

Осенью этого года результаты раскопок в Новоселках будут представлены на международной научной конференции в Брянске, участие в которой примут исследователи со всего мира. Таким образом имеющиеся данные будут введены в научный оборот.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

ФОТО Александра ВАШАНОВА,

БЕЛТА.-0-