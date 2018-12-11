Ученые семи стран рассмотрят основные тенденции мировой экономики в Минске 14 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 ученых из семи стран примут участие в международной научной конференции "Беларусь-2030: государство, бизнес, наука, образование", которая пройдет в Белгосуниверситете 14 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками научного мероприятия станут ученые, исследователи и экономисты из Беларуси, России, Казахстана, Украины, Китая, Ливана и Нидерландов. Форум направлен на рассмотрение основных процессов и тенденций мировой и национальной экономик на современном этапе их развития.

Работа конференции будет организована по четырем секциям: "Информационные технологии в экономике", "Экономическая теория. Институциональная экономика", "Аналитическая экономика и прогнозирование" и "Экономика предприятия, менеджмент, маркетинг, логистика". Особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта в управлении организаций. Также эксперты сделают акцент на цифровые инновации. Доклады форума будут касаться реализации цифровой экономики в здравоохранении Беларуси, анализа тенденций на рынке труда в условиях цифровизации экономики и др. Участники проанализируют тенденции внешнеторговых отношений республики со странами ближнего и дальнего зарубежья, рассмотрят перспективы использования технологии блокчейн, криптовалют и их интеграции в национальный финансовый рынок, а также обсудят особенности развития агротуризма.-0-