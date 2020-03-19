Ученые сравнили полезность ягод годжи, киноа, семян чиа и белорусских продуктов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые сравнили полезные свойства ягод годжи, киноа, семян чиа и белорусских продуктов. Об этом сообщила сегодня журналистам заведующая лабораторией республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания НПЦ НАН по продовольствию Наталья Комарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"О полезных свойствах модных продуктов здорового питания много говорят в прессе и интернет-источниках. Но насколько они полезны на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно исследовать содержание в них минеральных веществ, витаминов, полифенолов. Мы провели сравнительный анализ полезных свойств нашего отечественного сырья и модных продуктов - ягод годжи, киноа и семян чиа. Оказалось, содержание минеральных веществ в китайских ягодах годжи в 2-9 раз меньше, чем в обычной черной смородине, а по антиоксидантной активности популярный продукт уступает в три раза", - сказала Наталья Комарова.

Что касается южноамериканской крупы киноа, принято считать, что она богата лизином - аминокислотой, которая помогает усваивать кальций и способствует быстрому заживлению тканей. "При этом наша пшенка, ячменная крупа или гречка по содержанию лизина не уступают", - отметила ученый. А семена чиа из Мексики славятся обилием жирных кислот. Но в семенах льна и тыквенных семечках содержание мононенасыщенных жирных кислот в несколько раз выше.

"И исследователи пищевой продукции, и медики постоянно говорят о том, что нужно употреблять в пищу именно привычные продукты, те, которые выросли в регионе, где вы родились. В них будут все необходимые организму вещества", - резюмировала Наталья Комарова.

Сегодня в Минске состоялось заседание Межведомственного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси. Специалисты обсуждали вопросы здорового питания в национальном и международном аспектах, а также правду и мифы о модных продуктах.-0-