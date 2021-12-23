Ученые стран СНГ намерены продолжать сотрудничество по изучению истории ВОВ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук приняли участие в итоговой международной научной конференции, посвященной 30-летию образования Содружества Независимых Государств, которая прошла в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Историки, архивисты, политологи обсудили широкий круг вопросов, которые касаются распада СССР, образования новых независимых государств, состояния развития и перспектив совместного сотрудничества в СНГ, затронули проблемы сохранения исторической памяти, формирования исторического мировоззрения, исторической политики.

"Только за последние месяцы Институт истории НАН Беларуси посетили представители академических институтов Армении, Таджикистана, Узбекистана, Дальневосточного отделения РАН, Института российской истории РАН, а наши сотрудники побывали с визитами в Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане и Кыргызстане", - рассказал директор Института истории НАН Вадим Лакиза в своем выступлении на тему сотрудничества академических историков Беларуси и стран СНГ.

По его словам, у историков НАН сложились устойчивые и плодотворные научные связи со многими учреждениями по всем научным направлениям, которые развиваются в институте, - археологии, истории и антропологии. "Главными результатами такой совместной работы, несомненно, являются итоговые издания. И конкретных примеров даже за последнее десятилетие очень много", - обратил внимание ученый. С молдовскими коллегами подготовлена работа "Молдова - Беларусь: исторический опыт взаимодействия", с армянскими - "Воины-армяне в боях за Беларусь (1941-1944 гг.)". С российскими учеными подготовлены и изданы в наших странах работы по археологии "Верхнепалеалітычныя помнікі Верхняга Падняпроўя: Бердыж, Юравічы, Юдзінава (па матэрыялах невядомай навуковай спадчыны К.М. Палікарповіча і даных сучасных даследаванняў), по антропологии - “Антропологическая характеристика населения восточноевропейских городов ХІ-ХІХ веков", по истории Великой Отечественной войны - "Освобождение Беларуси. 1943-1944", "Республика-партизанка. К 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", "Республика-партизанка. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", "Страна в огне 1941-1945. В 6 книгах”, “История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории. Учебное пособие".

Директор Института истории НАН отметил и важную совместную работу по введению в научный оборот архивных материалов и важных документальных источников: "Полоцкие грамоты XIII - начала XVI в." и "Россия и белорусские земли в XVII - первой половине XVIII в.: сборник документов. Т. I: 1619-1663 гг.", а также исследование "Жизнь и деятельность академика Е.Ф.Карского: сб. док. и материалов. В 2 ч. Ч. 1. Проблемы истории и культуры Беларуси в документальном наследии Е.Ф.Карского. Материалы семьи", которое выдвинуто на совместную премию РАН и НАН Беларуси.

По словам Вадима Лакизы, одной из главных тем для дальнейшего сотрудничества ученых СНГ, безусловно, является история Великой Отечественной войны, подготовка научного издания и учебного пособия для стран СНГ. Еще одно перспективное направление - изучение и подготовка совместных изданий по социально-экономическому развитию в послевоенные годы. Обсуждение этого сложного периода уже ведется историками Беларуси и России.

Директор Института истории НАН пригласил всех участвующих в конференции директоров институтов истории стран СНГ в Беларусь и предложил рассмотреть Беловежскую пущу с уникальным археологическим музеем под открытым небом, историческими Вискулями, а также героическую и знаковую для стран постсоветского пространства Брестскую крепость как возможную площадку для проведения в ближайшие годы международной летней школы по сохранению исторической памяти.

Ученые Национальной академии наук, как и во многих странах СНГ, целенаправленно и активно ведут научно-исследовательскую работу по изучению истории белорусской государственности. Институт истории НАН Беларуси - первая головная организация - исполнитель государственной программы научных исследований "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства" на 2021-2025 годы.

Международная научная конференция, посвященная 30-летию образования Содружества Независимых Государств, была организована Институтом всеобщей истории РАН при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ и Российского исторического общества.-0-