Ученые стран СНГ примут декларацию о сотрудничестве в научной сфере

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декларация о сотрудничестве в научной сфере будет принята по итогам III Форума ученых государств - участников СНГ, который проходит 25-26 ноября в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, сегодня наука глубоко интегрирована по различным направлениям, и нет ни одной сферы научной деятельности, где не пересекались бы научные интересы ученых СНГ. "В приоритете те сферы, которые отвечают требованиям времени. Прежде всего это касается цифровизации, инновационного развития экономики в различных отраслях производственной, хозяйственной деятельности. На этом делается особый акцент. Это приоритет не только для ученых СНГ, но и во всем мире. Мы должны идти в ногу со временем, а где-то и на шаг впереди. Наше научное взаимодействие будет обсуждаться на форуме и по его итогам будет принята декларация по приоритетным направлениям сотрудничества в сфере фундаментальных и прикладных исследований", - сказал Леонид Анфимов.

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков отметил, что белорусские ученые на форуме продемонстрируют свои достижения, гости из стран СНГ тоже расскажут о своих результатах. "Мы взаимодействуем во всех областях: от космических исследований до материаловедения, аграрных проблем, машиностроения. Уделяется внимание и вопросам экологии, охраны природы. Беларусь развивает биотехнологическую отрасль, создает новые разработки в сфере электротранспорта, накопителей энергии, так что будем расширять сотрудничество и в этих направлениях. НАН Беларуси была и остается универсальной, мы работаем в различных сферах. Наши достижения оценивают по достоинству, к нам стремятся, перенимают опыт", - подчеркнул он.

Форум ученых СНГ собрал более 150 участников - руководителей и ведущих ученых академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров СНГ, учебных организаций, включая делегации от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана (в режиме онлайн) и Узбекистана. Скоординированно с форумом пройдет IX заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ и Съезд научных советов Международной ассоциации академий наук (МААН).

Основные цели форума - активизировать научно-техническое сотрудничество государств СНГ, стимулировать новые совместные исследования, предложить способы развития инновационной политики в Содружестве, формировать систему международной мобильности ученых и молодых специалистов в профессиональном сообществе СНГ. Ученые подробно проанализируют состояние и перспективы фундаментальной науки, выработают пути совершенствования научного сотрудничества в цифровую эпоху.

Проведение форума предусмотрено планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2021-2022 годы, принятым на заседании Совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года. Организаторы мероприятия - НАН Беларуси и Исполнительный комитет СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества.

С 2015 года состоялись два Форума ученых СНГ. Первый прошел 25-28 октября 2015 года в Москве и был организован Министерством науки и высшего образования России и Федеральным агентством "Россотрудничество" при участии Исполнительного комитета СНГ. II Форум ученых СНГ состоялся 15-16 октября 2018 года в Ереване с участием Исполкома СНГ и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-