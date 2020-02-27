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15:09
Школы Японии закроются из-за вспышки коронавируса
В мире
15:06
Норвежцы выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону в "Раубичах", белорусы - 13-е
Спорт
15:04
В Минской области планируют повысить средний уровень зарплат за счет четкой специализации районов
Регионы
15:00
ОАО "Ковры Бреста" продано витебскому предприятию
Экономика
14:51
Анфимов: за реализацию указа о развитии АПК Витебской области в основном ответственны главы районов
Регионы
14:49
"Белавиа" снижает цены на билеты из Минска в Вену
Общество
14:43
Савиных: любые выгодные лишь одной стране решения - мина замедленного действия под ЕАЭС
Политика
14:41
Ученые трех стран обсудили в Швеции вопросы безопасности БелАЭС
Общество
14:38
Беларусь начнет road show евробондов 2 марта - Минфин
Экономика
14:33
Потери белорусского спорта после допинговых скандалов не только имиджевые - директор НАДА
Спорт
14:24
Равков: Брестская область в 2019 году внесла достойнейший вклад в экономику республики
Регионы
14:19
Импортозамещающую продукцию в 2019 году выпускали 65 предприятий Гомельской области
Регионы
14:15
Четверо минчан под видом правоохранителей задержали трех человек, дело передано в прокуратуру
Происшествия
14:05
В Гомельской области в 2019 году создали 19 экспортно ориентированных предприятий
Регионы
14:05
Снаряды времен войны обнаружили в Бобруйском районе
Происшествия
13:58
Ответственность за допинг несут в первую очередь сами спортсмены - Баните
Спорт
13:46
Кабачковую икру с высоким содержанием нитратов обнаружили в продаже в Могилеве
Регионы
13:43
Организаторы создали комфортные условия для спортсменов в "Раубичах" - украинский биатлонист
Спорт
13:43
ФПБ подвело итоги мониторинга цен на продукты за январь
Общество
13:10
Доллар и российский рубль на торгах 27 февраля подешевели, евро подорожал
Экономика
13:10
Каталония заинтересована в создании с Беларусью предприятий по переработке сельхозпродукции
Экономика
12:54
Белорусские легкоатлеты стали вторыми на международной юниорской встрече в Минске
Спорт
12:47
Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске
Культура
12:40
Барауля: образовательные программы - эффективный способ противодействия допингу
Спорт
12:39
Под Островцом грузовик на встречной столкнулся с легковушкой
Происшествия
12:30
Мясникович: мы не должны допустить даже элементов дезинтеграции в ЕАЭС
Политика
12:29
Топовые модели техники LG по версии экспертов CES
Технологии
12:22
Мясникович: стратегия развития ЕАЭС до 2025 года предполагает снятие всех барьеров и ограничений
Политика
12:17
Житель Барановичей выкинул из окна таксу и угрожал убийством отцу
Происшествия
12:10
В британском парламенте нашли секретный ход XVII века
В мире
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Общество
27 февраля 2020, 14:41
Ученые трех стран обсудили в Швеции вопросы безопасности БелАЭС
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Минэнерго и депутаты Европарламента обменялись мнениями по вопросам строительства БелАЭС
Лукашенко и Путин обсудили вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/uchenye-trex-stran-obsudili-v-shvetsii-voprosy-bezopasnosti-belaes-10548/
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Судьбы, сложенные в треугольник
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