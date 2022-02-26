Ученые выяснили, какие мемы снимают стресс

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморные картинки помогают справляться с тревогой и благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние.
К такому выводу пришли исследователи Американской психологической ассоциации. Специалисты выяснили, что, например, мемы про коронавирус снижают у людей стресс на фоне пандемии. Любопытно, но мемы про ковид оказались в приоритете среди участников эксперимента. Веселые картинки с животными и детьми также вошли в топ среди остальных тем. Такие шутки поднимали настроение, что прямым образом позитивно влияло на психологическое состояние человека.
Исследователи объясняют это тем, что юмор способен помочь обесценить проблему и снизить страх перед ней.-0-
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