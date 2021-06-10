Ученых четырех стран объединит V Полесский урологический форум

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Полесский урологический форум пройдет 10-11 июня на базе Гомельского государственного медицинского университета, сообщили БЕЛТА в вузе.

Участие в мероприятии онлайн и офлайн примут ученые из Беларуси, России, Грузии, Польши. Ожидается, что на полях форума встретятся около 200 человек.

Открытие состоится в Гомельском областном общественно-культурном центре. В фойе разместится выставка лекарств и медицинских изделий отечественных и зарубежных производителей.

Затем участники продолжат работу в научных секциях "Нейроурология", "Урогинекология", "Мужское здоровье. Онкоурология", "Мочекаменная болезнь. Воспаления в урологии", "Детская урология. Оперативная урология". В течение двух дней будут рассмотрены актуальные аспекты диагностики и лечения симптомов нижних мочевых путей, инфекций органов мочеполового тракта, мочекаменной болезни, тенденции междисциплинарного подхода к лечению пациентов урологического профиля.

В завершение второго дня форума ведущие специалисты соберутся в формате круглого стола, чтобы обсудить проблемы и перспективы последипломного образования в Беларуси.

Впервые Полесский урологический форум прошел в 2017 году по инициативе курса урологии ГГМУ. Сейчас это одна из визитных карточек не только Гомельского государственного медицинского университета, но и медицинского сообщества юго-восточного региона в целом.-0-