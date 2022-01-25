Ученый года Ильющенко: перед началом каждого проекта спрашиваю себя, кто эту разработку будет использовать

На счету доктора технических наук, профессора, академика, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, заслуженного деятеля науки, "Ученого года Национальной академии наук Беларуси - 2021" Александра Ильющенко многочисленные разработки, защищенные 17 авторскими свидетельствами и 177 патентами. Рассказываем, почему ученый принципиально не берется за проекты, результаты которых не пойдут в производство, и зачем его вызывали на консультацию в страну ацтеков.

Философия

Александр Ильющенко - минчанин во втором поколении. Его родители из деревни Бибиничи под Витебском сначала переехали в областной центр учиться, после - в столицу. Здесь и родился Александр Федорович.

В школе его любимыми предметами стали физика, химия и математика. По ним у него всегда была твердая пятерка, поэтому никто не удивился, когда выпускник поступил в самый популярный на то время столичный вуз - Белорусский политехнический институт, при котором работал НИИ порошковой металлургии. Тема новых материалов тогда, как сказали бы сегодня, была в тренде. Попасть в политех мечтали многие. Александр как обладатель красного диплома шел вторым по распределению. Олег Роман, имя которого сегодня носит НИИ, был только рад приходу увлеченных наукой ребят и часто напоминал им: "Наука и производство не существуют одно без другого".

- В этом я с ним согласен: наука, особенно техническая, неотделима от производства, - признается генеральный директор ГНПО порошковой металлургии - директор Института порошковой металлургии Александр Ильющенко. - Какой смысл разрабатывать технологии упрочнения материалов, если по ним не начнут выпускать продукцию? Перед началом нового проекта я всегда задавал себе вопросы: "Кому это нужно? Кто это будет использовать? С каким эффектом? Сколько это будет стоить?". Результат моей работы должен быть нужен стране.

Разработки

Такого подхода придерживаются и другие ученые и сотрудники Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (ГНПО ПМ), создающего новые материалы, технологии и даже целые производства. Благодаря прикладному характеру разработок здешних специалистов Беларусь в сфере порошковой металлургии одна из первых в мире.

В портфолио только у доктора технических наук, профессора, академика НАН Беларуси Александра Ильющенко 1085 научных работ. Направления - самые разные. В числе последних - тонкопленочные и твердосмазочные покрытия. Они уже задействованы на узлах, работающих с трением, в том числе в вакууме - в открытом космосе, на спутниковых системах.

Ряд разработок ученого лег в основу теории и практики взрывного упрочнения металлов - технологии, в процессе которой методом взрыва лист одного металла намертво "вживляется" в лист другого.

Фантастической устойчивостью обладают и наноалмазы, что с добавками металлов напыляются на режущий инструмент, а частицы карбидов упрочняют резцы комбайнов по добыче породы на шахтах "Беларуськалия". Благодаря идеям и наработкам Александра Ильющенко и его талантливой команды Беларусь недавно освоила выпуск собственных боеприпасов, а также разработала технологию взрывного демонтажа строительных конструкций. Таким образом по стране уже снесено более 40 аварийных и бесхозных зданий. Они складывались, как карточный домик, не создавая больших неудобств жильцам соседних домов. Эти же технологии использовались при резке аварийного моста через Западную Двину в Витебской области.

И все эти разработки - лишь малая часть того, что придумано Александром Федоровичем.

Обмен опытом

Ученый участвовал в десятках международных конференций во многих странах, стажировался в лучших университетах Германии и США. Из каждой командировки привозил что-то важное для белорусской науки. Поэтому Александр Ильющенко уверен: обмен знаниями, изучение мирового опыта - не только важная ступенька в становлении ученого, но и фактор роста коммерциализации отечественных разработок и технологического потенциала нашей экономки.

Кстати, не все командировки носили научный характер. Например, в Перу Александр Ильющенко побывал в качестве эксперта одной из организаций ООН - ЮНИДО. Перед ним и коллегами стояла задача помочь стране, в которой еще во времена ацтеков было развито медеплавильное производство, грамотно распорядиться сырьевой базой. Кажется, получилось: советы ученых пошли впрок. Перу - один из мировых лидеров по добыче и переработке полезных ископаемых, а порошковое производство остается перспективным направлением ее экономики.

Шансы

Мы спросили у ученого: есть ли у Беларуси шанс повторить успех той же Японии, которая, не имея полезных ископаемых, много лет демонстрирует миру чудеса рыночной экономики?

- Смотря в чем будем соревноваться. Возможно, нам стоит осваивать те технологии, которых в Японии нет. Например, порошковую металлургию. Она у нас уже на очень хорошем уровне, - подчеркивает Александр Ильющенко. - Я мало видел в мире центров, которые имели бы столько направлений, как наш ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа". Даже в самых продвинутых университетах Запада есть только лаборатории, работающие по темам узкой направленности. Разве только в Институте проблем материаловедения Украины порошковая тема развита - до 40% всех разработок. Но чтобы все 100%, как у нас, такого больше в мире нет.

Семья

За каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. В случае с Александром Ильющенко - еще и очень красивая. Елена Александровна также окончила машиностроительный факультет БПИ (сегодня БГПА) и пришла на работу в ту же группу, что и Александр Федорович. Там они и познакомились.

Супруги вырастили двух замечательных дочерей - Татьяну и Марию. Обе сейчас живут в Москве. У Елены Александровны и Александра Федоровича уже есть внук. Его тоже зовут Александр. Это имя в переводе с греческого означает "победитель".

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-