Ученый: получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получена экспериментальная партия белорусской вакцины против COVID-19, сообщила журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии кандидат медицинских наук, доцент Алина Дронина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в рамках научной работы наше учреждение при участии Института биофизики Академии наук разрабатывает прототип, кандидатный вариант инактивированной вакцины против коронавирусной инфекции. В настоящее время получена экспериментальная партия и есть предварительные данные о том, что этот препарат безопасен и иммуногенен", - сказала Алина Дронина.

"До конца года будет завершена разработка лабораторного регламента - это наша научная часть. В следующем году мы должны передать технологию производителю. В результате будет разработана технология производства. Благодаря этому будет получена уже опытно-промышленная партия вакцины", - отметила заместитель директора. Далее, по ее словам, предусматривается этап регистрации, после чего - применение у людей.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО "БелВитунифарм". Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства). Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.-0-