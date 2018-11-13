Учрежден Клуб редакторов Беларуси и России

13 ноября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Учрежден Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России. Символично, что его первое заседание состоялось в государственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-российский Клуб главных редакторов учрежден руководителями ведущих СМИ двух стран. Среди его участников - председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков, генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, генеральный директор информационного агентства "Минск-Новости" Юрий Козиятко. Участниками мероприятия также стали сооснователь сообщества "Друзья-Сябры", генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Соучредителем нового профессионального объединения выступил Белорусский союз журналистов.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике, председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько отметил актуальность идеи Клуба редакторов. "Мы не политики, но СМИ делают политику. Анализ событий, угол подачи информации сейчас имеют колоссальное значение. Мы живем в период, когда информация становится главным орудием. Поэтому консолидация людей, которые формируют общественное мнение, очень важна", - сказал Геннадий Давыдько.

"На мой взгляд, нет ничего лучше профессионального диалога. Можно много говорить о каких-то лозунгах, высоких материях, но жизнь все время предлагает новые вызовы, ставит задачи. Как это будет звучать в медийных ресурсах, зависит, конечно, от людей, которых называют лидерами общественного мнения. В этой связи, мне кажется, чрезвычайно важен такой откровенный, прямой, искренний диалог между представителями, руководителями белорусских и российских СМИ", - поделился мнением первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Участники мероприятия договорились, что клуб будет носить открытый характер. На заседания планируется приглашать ведущих политиков и экспертов двух стран. Следующая встреча редакторов пройдет в России.-0-

Фото Андрея Покумейко