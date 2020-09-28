Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минской области дала рекомендации учреждениям образования по профилактике COVID-19. Такую информацию предоставила БЕЛТА заведующая отделом гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Екатерина Сухавер.

Отмечается, что в каждом учреждении образования, а также на территориальном уровне должны быть разработаны планы организационных и санитарно-профилактических мероприятий для профилактики COVID-19 с безусловным их выполнением.

Среди основных - увеличить время между сменами, перемен, перейти на двухсменный (при односменном) режим учебы. Кроме того, организовать посещения столовой нужно по максимально разобщенному графику. Нельзя допускать совместное использование раздевалок при спортивном, танцевальном (хореографическом) залах теми, кто заканчивает занятие, и теми, кто только на него пришел.

Следует разработать алгоритмы действий при выявлении признаков инфекции COVID-19 или ОРИ у сотрудников, обучающегося и (или) членов его семьи.-0-