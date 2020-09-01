Учреждения соцобслуживания Беларуси получат $10 тыс. от Республики Корея для борьбы с COVID-19

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея предоставит поддержку учреждениям социального обслуживания Беларуси для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Об этом шла речь на недавней встрече заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Александра Румака с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Тхэ Чжун Ёль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

С предложением такой помощи обратилось само посольство Республики Корея. Тхэ Чжун Ёль уточнил, что посольство планирует предоставить около $10 тыс. для приобретения необходимого учреждениям социального обслуживания оборудования и иных товаров. На эту сферу в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации легла большая нагрузка. Александр Румак рассказал о принимаемых в учреждениях мерах по обслуживанию подопечных и обеспечению безопасных условий для их проживания, а также для работы персонала.

Замминистра поблагодарил корейскую сторону за участие и сообщил, что в ближайшее время в посольство будут преданы список учреждений и заявка на необходимую помощь.-0-