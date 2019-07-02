Учреждения здравоохранения возьмут шефство над памятниками погибшим в годы войны медработникам

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения возьмут под опеку памятники и памятные знаки погибшим в годы Великой Отечественной войны медицинским работникам. Такое решение принято Минздравом совместно с отраслевым профсоюзом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Такой опыт уже есть в деревне Ганцевичи Борисовского района. Молодежный совет Белорусского профсоюза работников здравоохранения привел в порядок памятник погибшим в годы войны медикам, который расположен на территории местной участковой больницы.

Сегодня работники Минздрава во главе с руководителем министерства Владимиром Караником, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть, врачи посетили братскую могилу в деревне Подгорье (Минский район). Они возложили цветы и почтили память медработников, которые погибли здесь, выполняя свой служебный долг и защищая раненных красноармейцев и гражданское население. В июне 1941 года в смертельной схватке с десантом немецко-фашистских захватчиков погибли врачи, медицинские работники санитарного батальона, раненные красноармейцы, жены и дети командного состава. Захоронено более 200 человек, среди них неизвестные воины 64-й стрелковой дивизии.

Как отметил Владимир Караник, медицинские работники всегда плечом к плечу с солдатами шли в атаку и держали оборону, вместе со всем народом переносили тяготы, выпавшие в годы войны. "Много коллег похоронено рядом с рядовыми бойцами, офицерами Советской Армии, которые освобождали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Но есть места, где медицинские учреждения стали основными объектами ударов, и медики, отложив в сторону скальпель, с оружием в руках защищали своих пациентов", - сказал министр.-0-