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17 июля 2020, 08:30

Удача "на крючке"! Кто выиграл большие деньги в 144-м туре игры "Удача в придачу!"

Главные победители 144-го тура игры "Удача в придачу!"
Главные победители 144-го тура игры "Удача в придачу!"

Что общего у победителей игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"? Кто-то живет в городе, а кто-то в глубинке. Кто-то "фартовый" с рождения, а кому-то за всю жизнь не доставалось даром ни рубля. Один верит в свою удачу, а другой настроен скептично. Но объединяет победителей то, что все они хотя бы однажды дали фортуне шанс - купили "товар удачи"!

Всего за четыре недели, которые длился 144-й тур игры "Удача в придачу!", своих обладателей нашли более 7 000 денежных призов. А 14 июля каждый игровой код тура испытал удачу во второй раз - в розыгрыше суперпризов!

Кто стал любимчиком фортуны на этот раз? 100 000 рублей выиграл Владимир Крот, пенсионер из поселка Чисть. Сумма в 50 000 рублей досталась Андрею Торбе, грузчику из Дзержинска. На 40 000 рублей повезло Татьяне Касперович, воспитателю детского сада из городского поселка Кореличи. А 30 000 рублей выиграл Александр Абабурко, мастер производственного участка из агрогородка Заостровечье.

Уже в четверг, 16 июля, крупные денежные суммы вручили счастливчикам в столичном гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!".

Как главные победители распорядятся кругленькими суммами?

"В Беларуси столько прекрасных мест, где еще стоит побывать!"

Владимир Крот из поселка Чисть в Молодечненском районе Минской области, в прошлом слесарь по ремонту газового оборудования, а нынче пенсионер, очень любит рыбачить. И в этот вторник отправился прямиком на мядельские озера. Но никак не ожидал, что уловом станут... 100 000 рублей!

Свою удачу Владимир Крот из поселка Чисть поймал "на крючок" во время рыбалки!
Свою удачу Владимир Крот из поселка Чисть поймал "на крючок" во время рыбалки!

- Сижу в лодке, рыбачу... И тут пошли поздравления! Кстати, я даже помню, когда мы сделали ту удачную покупку. Как раз ехали с супругой с рыбалки и захотелось попить и мороженое, заехали в "Евроопт", - вспоминает Владимир Викторович. - Мы всегда этими магазинами пользуемся, просто удобно. А в игре, если честно, зарегистрировали дети. Так что получился коллективный успех!

Владимир Крот : "Как распорядиться выигрышем, решим на семейном совете!"
Владимир Крот : "Как распорядиться выигрышем, решим на семейном совете!"

Как с любовью говорит Владимир Викторович, у него стандартная белорусская семья: жена, сын, дочь, внук и внучка.

- Живем с женой в собственном доме, занимаемся приусадебным участком и при возможности ездим отдыхать. Любим путешествовать именно по Беларуси. В нашей стране столько прекрасных мест, где еще стоит побывать! В главном, я считаю, мне повезло - с семьей и друзьями. Так что все самое нужно у меня есть. А как распорядиться выигрышем, решим на семейном совете!

"Сможем наконец-то завершить ремонт и переехать в свою квартиру!"

А вот у Андрея Торбы, грузчика из Дзержинска в Минской области, на выигранные 50 000 рублей планы большие!

Впереди у Андрея Торбы из Дзержинска и его семьи - долгожданный переезд в свою квартиру!
Впереди у Андрея Торбы из Дзержинска и его семьи - долгожданный переезд в свою квартиру!

- Наконец-то сможем доделать ремонт и переехать в свою квартиру, - радуется он. - Живем с женой, сыном и дочкой у родителей, но все-таки хочется иметь свою жилплощадь. А сейчас в связи с коронавирусом как раз напряженка с работой и по финансам, и наш ремонт застопорился.

Как признается победитель, раньше у него были мелкие выигрыши, но такой крупной удачи он никак не ожидал.

- Эмоций была куча, мы никак не могли поверить. Все спрашивают: это правда? А мы ничего не можем ответить, - вспоминает Андрей. - Оказывается, на самом деле может так повезти! Будем еще участвовать!

"Впервые у меня было восемь кодов!"

Татьяна Касперович, воспитатель дошкольного образования из городского поселка Кореличи, что в Гродненской области, уверена, что удача обратила на нее внимание из-за настойчивости. Впервые кодов было так много!

Татьяна Касперович из городского поселка Кореличи поможет сыну и закончит ремонт
Татьяна Касперович из городского поселка Кореличи поможет сыну и закончит ремонт

- На прошлой неделе зашла в "Евроопт", покупала кофе и внукам шоколадки взяла. Получилось 8 игровых кодов - и повезло, - рассказывает Татьяна Владимировна. - Я хоть и не ждала, но, как говорится, надеялась. Конечно, счастлива и довольна, что так получилось, в первый раз у меня такой выигрыш, до этого выигрывала давным-давно только 2 рубля!

На Татьяну Касперович обрушился шквал звонков: сестра, сын, друзья и коллеги - все спешили поздравить.

- Все рады за меня. Пока я не выиграла, никто не верил, что такая удача может действительно быть. Из знакомых никто не выигрывал, я первая! - улыбается победительница. - Осталось решить, как лучше деньгами распорядиться. Их же всегда не хватает. Вот сын хотел машину поменять, надо в квартире ремонт доделать... Теперь на все хватит!

"Сидим с женой у телевизора, смотрим розыгрыш - и тут наша фамилия!"

Следующий счастливчик - Александр Абабурко из агрогородка Заостровечье в Клецком районе Минской области, мастер производственного участка на птицефабрике - свою удачу "поймал" в прямом эфире!

Александр Абабурко из агрогородка Заостровечье признается: от победы у них с женой даже речь заняло!
Александр Абабурко из агрогородка Заостровечье признается: от победы у них с женой даже речь заняло!

- Уже полтора года в игре, не сказать, чтобы особенно чего-то ждали, просто брали "товары удачи" и все. Как говорится, все берут, и мы берем, - смеется победитель. - Правда, недавно жена сон приснила, что мы что-то выиграли, и мы начали брать побольше "товаров удачи". Но не ждали, что сумма окажется такой крупной! Сидели как раз с женой у телевизора, смотрели розыгрыш, наша маленькая дочка спала рядом. И тут видим нашу фамилию в претендентах. А потом - победа! Даже речь заняло, не думали, что такое может быть.

Про планы на выигрыш Александр Абабурко говорит лаконично: деньги никогда лишними не бывают.

- Квартиру мы купили в прошлом году, а вот ремонт в ней никак не могли сделать. Так что на эти деньги обновим жилье! - поделился планами счастливчик.

А в новом туре - КВАРТИРА в Минске! И еще более 7 000 призов!

В разгаре новый тур игры "Удача в придачу!", в котором будут разыграны не только большие деньги - 30 000 и 50 000 рублей, но и мечта многих - КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ, В ПРЕСТИЖНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "МИНСК МИР"!

11 августа будут разыграны не только большие деньги, но и квартира в престижной новостройке Минска!
11 августа будут разыграны не только большие деньги, но и квартира в престижной новостройке Минска!

Розыгрыш суперпризов 145-го тура состоится 11 августа в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Претендовать на суперпризы будут все игровые коды, полученные за время тура - с 13 июля по 9 августа включительно - за покупки в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!" и онлайн-магазинах "Е-доставка", "ГиперМолл", "ХИТдоставка" и "Магия".

Также каждые четыре дня участников игры ждут крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить по тому же адресу и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 17:00.

Также каждые четыре дня участников игры ждут более 1 000 других призов!
Также каждые четыре дня участников игры ждут более 1 000 других призов!

Ближайший розыгрыш - уже 17 июля, так что не забудьте заглянуть за нужными покупками!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 145-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз - в розыгрыше денежных призов, который проходит каждые четыре дня, а второй раз - в розыгрыше суперпризов 11 августа!

Ключ к победе может оказаться в любой из ваших покупок с "товаром удачи"! А вдруг это и ключ к вашей новой жизни в сердце столицы? Дайте шанс удаче - играйте и выигрывайте с "Евроопт"!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 144". Срок проведения: 15.06.2020 г. - 03.09.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3788 от 22.05.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 145". Срок проведения: 13.07.2020 г. - 01.10.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3807 от 29.06.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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