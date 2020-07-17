Удача "на крючке"! Кто выиграл большие деньги в 144-м туре игры "Удача в придачу!"

Что общего у победителей игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"? Кто-то живет в городе, а кто-то в глубинке. Кто-то "фартовый" с рождения, а кому-то за всю жизнь не доставалось даром ни рубля. Один верит в свою удачу, а другой настроен скептично. Но объединяет победителей то, что все они хотя бы однажды дали фортуне шанс - купили "товар удачи"!

Всего за четыре недели, которые длился 144-й тур игры "Удача в придачу!", своих обладателей нашли более 7 000 денежных призов. А 14 июля каждый игровой код тура испытал удачу во второй раз - в розыгрыше суперпризов!

Кто стал любимчиком фортуны на этот раз? 100 000 рублей выиграл Владимир Крот, пенсионер из поселка Чисть. Сумма в 50 000 рублей досталась Андрею Торбе, грузчику из Дзержинска. На 40 000 рублей повезло Татьяне Касперович, воспитателю детского сада из городского поселка Кореличи. А 30 000 рублей выиграл Александр Абабурко, мастер производственного участка из агрогородка Заостровечье.

Уже в четверг, 16 июля, крупные денежные суммы вручили счастливчикам в столичном гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!".

Как главные победители распорядятся кругленькими суммами?

"В Беларуси столько прекрасных мест, где еще стоит побывать!"

Владимир Крот из поселка Чисть в Молодечненском районе Минской области, в прошлом слесарь по ремонту газового оборудования, а нынче пенсионер, очень любит рыбачить. И в этот вторник отправился прямиком на мядельские озера. Но никак не ожидал, что уловом станут... 100 000 рублей!

Свою удачу Владимир Крот из поселка Чисть поймал "на крючок" во время рыбалки!

- Сижу в лодке, рыбачу... И тут пошли поздравления! Кстати, я даже помню, когда мы сделали ту удачную покупку. Как раз ехали с супругой с рыбалки и захотелось попить и мороженое, заехали в "Евроопт", - вспоминает Владимир Викторович. - Мы всегда этими магазинами пользуемся, просто удобно. А в игре, если честно, зарегистрировали дети. Так что получился коллективный успех!

Владимир Крот : "Как распорядиться выигрышем, решим на семейном совете!"

Как с любовью говорит Владимир Викторович, у него стандартная белорусская семья: жена, сын, дочь, внук и внучка.

- Живем с женой в собственном доме, занимаемся приусадебным участком и при возможности ездим отдыхать. Любим путешествовать именно по Беларуси. В нашей стране столько прекрасных мест, где еще стоит побывать! В главном, я считаю, мне повезло - с семьей и друзьями. Так что все самое нужно у меня есть. А как распорядиться выигрышем, решим на семейном совете!

"Сможем наконец-то завершить ремонт и переехать в свою квартиру!"

А вот у Андрея Торбы, грузчика из Дзержинска в Минской области, на выигранные 50 000 рублей планы большие!

Впереди у Андрея Торбы из Дзержинска и его семьи - долгожданный переезд в свою квартиру!

- Наконец-то сможем доделать ремонт и переехать в свою квартиру, - радуется он. - Живем с женой, сыном и дочкой у родителей, но все-таки хочется иметь свою жилплощадь. А сейчас в связи с коронавирусом как раз напряженка с работой и по финансам, и наш ремонт застопорился.

Как признается победитель, раньше у него были мелкие выигрыши, но такой крупной удачи он никак не ожидал.

- Эмоций была куча, мы никак не могли поверить. Все спрашивают: это правда? А мы ничего не можем ответить, - вспоминает Андрей. - Оказывается, на самом деле может так повезти! Будем еще участвовать!

"Впервые у меня было восемь кодов!"

Татьяна Касперович, воспитатель дошкольного образования из городского поселка Кореличи, что в Гродненской области, уверена, что удача обратила на нее внимание из-за настойчивости. Впервые кодов было так много!

Татьяна Касперович из городского поселка Кореличи поможет сыну и закончит ремонт

- На прошлой неделе зашла в "Евроопт", покупала кофе и внукам шоколадки взяла. Получилось 8 игровых кодов - и повезло, - рассказывает Татьяна Владимировна. - Я хоть и не ждала, но, как говорится, надеялась. Конечно, счастлива и довольна, что так получилось, в первый раз у меня такой выигрыш, до этого выигрывала давным-давно только 2 рубля!

На Татьяну Касперович обрушился шквал звонков: сестра, сын, друзья и коллеги - все спешили поздравить.

- Все рады за меня. Пока я не выиграла, никто не верил, что такая удача может действительно быть. Из знакомых никто не выигрывал, я первая! - улыбается победительница. - Осталось решить, как лучше деньгами распорядиться. Их же всегда не хватает. Вот сын хотел машину поменять, надо в квартире ремонт доделать... Теперь на все хватит!

"Сидим с женой у телевизора, смотрим розыгрыш - и тут наша фамилия!"

Следующий счастливчик - Александр Абабурко из агрогородка Заостровечье в Клецком районе Минской области, мастер производственного участка на птицефабрике - свою удачу "поймал" в прямом эфире!

Александр Абабурко из агрогородка Заостровечье признается: от победы у них с женой даже речь заняло!

- Уже полтора года в игре, не сказать, чтобы особенно чего-то ждали, просто брали "товары удачи" и все. Как говорится, все берут, и мы берем, - смеется победитель. - Правда, недавно жена сон приснила, что мы что-то выиграли, и мы начали брать побольше "товаров удачи". Но не ждали, что сумма окажется такой крупной! Сидели как раз с женой у телевизора, смотрели розыгрыш, наша маленькая дочка спала рядом. И тут видим нашу фамилию в претендентах. А потом - победа! Даже речь заняло, не думали, что такое может быть.

Про планы на выигрыш Александр Абабурко говорит лаконично: деньги никогда лишними не бывают.

- Квартиру мы купили в прошлом году, а вот ремонт в ней никак не могли сделать. Так что на эти деньги обновим жилье! - поделился планами счастливчик.

А в новом туре - КВАРТИРА в Минске! И еще более 7 000 призов!

В разгаре новый тур игры "Удача в придачу!", в котором будут разыграны не только большие деньги - 30 000 и 50 000 рублей, но и мечта многих - КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ, В ПРЕСТИЖНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "МИНСК МИР"!

11 августа будут разыграны не только большие деньги, но и квартира в престижной новостройке Минска!

Розыгрыш суперпризов 145-го тура состоится 11 августа в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Претендовать на суперпризы будут все игровые коды, полученные за время тура - с 13 июля по 9 августа включительно - за покупки в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!" и онлайн-магазинах "Е-доставка", "ГиперМолл", "ХИТдоставка" и "Магия".

Также каждые четыре дня участников игры ждут крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить по тому же адресу и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 17:00.

Также каждые четыре дня участников игры ждут более 1 000 других призов!

Ближайший розыгрыш - уже 17 июля, так что не забудьте заглянуть за нужными покупками!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 145-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз - в розыгрыше денежных призов, который проходит каждые четыре дня, а второй раз - в розыгрыше суперпризов 11 августа!

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