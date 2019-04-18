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"Удача в придачу!" возвращается в прямой эфир телеканала ОНТ. А 116-й тур выдался сенсационным!

Общество 18.04.2019 | 15:30
Страховой агент Тареса Дашкевич из деревни Деновишки выиграла 100 000 рублей благодаря покупке в автолавке!
Страховой агент Тареса Дашкевич из деревни Деновишки выиграла 100 000 рублей благодаря покупке в автолавке!

Розыгрыш призов 117-го тура игры "Удача в придачу!" состоится во вторник 23 апреля и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ! Напомним, розыгрыши призов 115-го и 116-го туров можно было увидеть только в интернете.

Победителей 116-го тура игры "Удача в придачу!" определили 16 апреля в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8. И этот розыгрыш выдался по-настоящему сенсационным. Впервые в истории игры главный приз - 100 000 рублей - выиграла покупательница автолавки "Евроопт". Так повезло страховому агенту Таресе Дашкевич из деревни Деновишки Сморгонского района. И эта история отлично подтверждает – удача от "Евроопт" доступна каждому, даже если ваш населенный пункт настолько маленький, что в нем нет обычного магазина!

А сразу два автомобиля выиграли жители городского поселка Шарковщина - электромонтер Иван Катышев и акушерка Инна Шиленок. Не меньше повезло и другим победителям 116-го тура. Еще один белоснежный "Джили Эмгранд Х7" достался Марии Загорской, младшей медсестре реанимации из Гродно. А крупные суммы по 50 000 рублей выиграли Татьяна Ермакова, уборщица из Крупок, и Виктор Юрков, водитель из Речицы.

Призы победителям 116-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Призы победителям 116-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Призы счастливчикам 116-го тура вручили в этот четверг, 18 апреля, в минском "Е-сити", где находится студия игры. Выигранные денежные суммы победителям перечислили на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок. Так что пользоваться ей не только удобно и безопасно, но и очень выгодно!

Денежные выигрыши победителям перечислили на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает в себе преимущества банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"
Денежные выигрыши победителям перечислили на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает в себе преимущества банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"

А мы тем временем не упустили возможность пообщаться с самыми удачливыми покупателями 116-го тура, чтобы узнать, легко ли выиграть такие крупные призы и что для этого нужно сделать.

"Сразу позвонила невестке: "Может, я в нулях ошибаюсь?"

Главная победительница 116-го тура Тареса Дашкевич живет в небольшой деревне Деновишки, что в Сморгонском районе Гродненской области. Женщина работает страховым агентом представительства компании "Белгосстрах" по району и регулярно делает покупки в автолавке "Евроопт".

Тареса Дашкевич выиграла впервые – и сразу самый главный приз!
Тареса Дашкевич выиграла впервые – и сразу самый главный приз!

- По большим праздникам езжу в Сморгонь в "Евроопт", а так больше никуда, хватает того, что покупаю в автолавке. В этот раз мне нужно было 10 килограмм соли, как раз закололи кабана, - со смехом рассказывает победительница. - И по мелочам покупала: майонез, колбаски для салата... А "товар удачи" взяла маленькую шоколадку.

Вот такая бюджетная покупка помогла Таресе Леонардовне пополнить свой бюджет сразу на 100 000 рублей! Причем о победе она узнала из СМС.

- Мой телефон был дома, пока я работала по хозяйству. Прихожу, а там СМС, что я выиграла 100 000 рублей! Конечно, не поверила. Сразу позвонила невестке, говорю: "Может, я в нулях ошибаюсь?" – вспоминает день выигрыша победительница.

Удивление легко понять – ведь за два года участия в игре Тареса Леонардовна выиграла впервые. И сразу такую огромную сумму!

"Сумма просто немыслимая, у меня никогда таких больших денег не было. Как ими распорядиться, решим на семейном совете на Пасху"
"Сумма просто немыслимая, у меня никогда таких больших денег не было. Как ими распорядиться, решим на семейном совете на Пасху"

- Сумма просто немыслимая, у меня никогда таких больших денег не было. Как ими распорядиться, еще буду думать, - говорит Тареса Дашкевич. – У меня трое сыновей, трое внуков, вот соберемся большой семьей на Пасху и будем решать. Каждому надо квартиру, чтобы не было обидно. Так что продолжаю играть!

"С Геной Шиленком мы вместе учились. А Андреев, который раньше выиграл машину, мой земляк"

Сразу два новых автомобилиста – обладателей новеньких "Джили Эмгранд Х7" - появилось в этот вторник в городском поселке Шарковщина Витебской области. Впрочем, выигрывать суперпризы этому населенному пункту не привыкать: в 110-м туре повезло Анастасии Андреевой, а в 88-м – Анне Демидович. И это тоже были автомобили!

В 116-м туре одним из двух героев Шарковщины стал электромонтер Иван Катышев.

Электромонтер Иван Катышев из Шарковщины как раз обдумывал, как заменить подержанный автомобиль на новый из салона
Электромонтер Иван Катышев из Шарковщины как раз обдумывал, как заменить подержанный автомобиль на новый из салона

- Дисконтная карта "Е-плюс" у меня уже несколько лет. Всегда, когда на десятку в "Евроопт" отовариваюсь, беру "товар удачи". Я занимаюсь спортом, но мясо почти не ем, так что обычно беру фасоль и кукурузу, чтобы получать белки и углеводы, - рассказывает он. - Смотришь на экран, как люди выигрывают, и думаешь: а почему бы и мне кто-то не позвонил?

И ведь позвонили! Услышав о выигранном автомобиле, победитель был в шоке.

- У меня был такой мандраж, что долго не мог успокоиться! Как раз думал о смене автомобиля, очень хотел взять из салона, новый, и тут так подфартило! – говорит Иван Катышев. – Я и мужа второй победительницы из Шарковщины знаю, с Геной Шиленком мы вместе учились. А Андреев, который раньше выиграл машину, мой земляк, в одной деревне родились!

Что ж, теперь у добрых знакомых есть еще один повод встретиться. Очень удачный!

"У меня права есть, скорей бы сесть за руль!"

- Все пока еще в шоке, не можем отойти, - делится эмоциями Инна Шиленок, акушерка из городского поселка Шарковщина Витебской области. - Раньше были выигрыши 2 рубля на мобильный, сертификаты по 5 рублей и все. Видео смотрела розыгрышей, думала всегда, вот хорошо, людям везет. Но сама об этом даже не мечтала. А тут выиграла!

Обычный кетчуп, "товар удачи", приобретенный вместе с другими продуктами, принес семье новенький внедорожник "Джили Эмгранд Х7"!

Акушерке Инне Шиленок из Шарковщины победу обеспечил обыкновенный кетчуп!
Акушерке Инне Шиленок из Шарковщины победу обеспечил обыкновенный кетчуп!

- Все звонили, поздравляли, слали сообщения… - вспоминает Инна Шиленок. – Конечно, машина всегда нужна. И на работу ездить, и по другим вопросам. Вот дочка у нас в Витебске учится, так что бываем там частенько. У меня права есть, скорей бы сесть за руль!

"Мы простая семья, живем без удобств, работа тяжелая. Это просто чудо какое-то для нас!"

- Зашла в "Евроопт" по дороге домой, особо денег не было, так что купила самое нужное - фарш, растительное масло, мыло, зубную пасту - и забыла, заботы были другие. И тут звонок! - рассказывает Мария Загорская, младшая медсестра реанимации из Гродно.

Победительница признается, что всегда сомневалась в возможности выигрыша и особо в играх не участвовала, поэтому долго не могла поверить в свою победу.

Младшая медсестра реанимации Мария Загорская из Гродно о выигрыше внедорожника узнала за пикировкой помидоров
Младшая медсестра реанимации Мария Загорская из Гродно о выигрыше внедорожника узнала за пикировкой помидоров

- Я - машину? Мы простая семья, живем без удобств, работа тяжелая. Это просто чудо какое-то для нас! – улыбается она.

Во время звонка из студии игры Мария Эдвардовна как раз пикировала помидоры для дачи.

- У нас есть небольшой домик недалеко от Гродно, обычно дочка туда отвозит, когда сдала на права, купили ей машину, "старушку". Теперь будем ездить на дачу на новой. А вообще, у меня и сын водитель. После выигрыша дети шутят: "Мама, пора и тебе получить права!" - смеется Мария Загорская.

"У дочки жилья нет, а муж машину хочет поменять, так что планы большие!"

Татьяна Ермакова из города Крупки Минской области по праву считает себя счастливым человеком. 13 апреля у нее родился первый внук, а 16 – покупательница выиграла 50 000 рублей!

Уборщица в гимназии Татьяна Ермакова из Крупок до этого больше 5 рублей не выигрывала
Уборщица в гимназии Татьяна Ермакова из Крупок до этого больше 5 рублей не выигрывала

- Раньше постоянно ездили в Борисов в "Евроопт", а потом у нас свои открылись в Крупках. Мне все нравится, удобные магазины, и акции, и товары хорошие. На прошлой неделе сделали покупку на 90 рублей. Взяли и "товар удачи" - шоколадку, - рассказывает Татьяна, которая работает уборщицей в гимназии.

Победительница вспоминает: как-то уже выигрывала 5 рублей. Следующим призом стала сумма ровно в 1000 раз большая!

- Это действительно удача в придачу! У дочки еще жилья нет, муж машину хочет поменять… Так что планы большие на 50 000! – не может нарадоваться Татьяна Ермакова.

"Можно машину купить, день рождения отгулять, на море съездить, и еще даже останется!"

Виктор Юрков, водитель автобуса из Речицы Гомельской области, к сожалению, не смог присутствовать на церемонии награждения (приз по доверенности забрала его супруга Кристина), но с удовольствием поделился эмоциями по телефону.

Не зря Кристина Юркова уговорила мужа съездить в "Евроопт"!
Не зря Кристина Юркова уговорила мужа съездить в "Евроопт"!

- Квартира у нас есть, слава богу, а вот машину хотели в этом году поменять, думали кредит брать. Мечтали и на море съездить. А еще у жены в этом году юбилей - 30 лет, - рассказал победитель. - Словом, столько растрат, что эти деньги очень в кассу пришлись, чтобы все решить одним махом. И машину можно купить, и день рождения отгулять, и на море съездить, и еще даже останется!

Удачу семье принесла пачка обычного риса, которую супруга Виктора приобрела, собирая его в командировку.

- Честно говоря, хотел просто в магазин рядышком пойти небольшой за этой мелочью, а жена потянула в "Евроопт". Говорит, поехали все одним махом купим. И так удачно потянула! - смеется Виктор Юрков.

23 апреля будут разыграны три крупных денежных приза, три автомобиля и тысячи других призов! Смотрите в прямом эфире ОНТ!

В разгаре 117-й тур игры, по результатам которого 23 апреля в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на ул. Денисовская, 8 вновь будет разыграна огромная сумма в 100 000 рублей, два денежных приза по 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов.

23 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" снова ждет огромное количество призов! Не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе!
23 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" снова ждет огромное количество призов! Не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе!

Совершайте нужные вам покупки в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Используйте при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту и не забудьте про "товар удачи". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке.

А во вторник включайте телеканал ОНТ в 18:20 – и пускай удача улыбнется вам в прямом эфире!

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 116-117". Срок проведения: 08.04.2019 г. — 27.06.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3515 от 03.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, тел. +375 17 422 76 76, EVROOPT.BY.

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