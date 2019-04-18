"Удача в придачу!" возвращается в прямой эфир телеканала ОНТ. А 116-й тур выдался сенсационным!

Розыгрыш призов 117-го тура игры "Удача в придачу!" состоится во вторник 23 апреля и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ ! Напомним, розыгрыши призов 115-го и 116-го туров можно было увидеть только в интернете.

Победителей 116-го тура игры "Удача в придачу!" определили 16 апреля в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8. И этот розыгрыш выдался по-настоящему сенсационным. Впервые в истории игры главный приз - 100 000 рублей - выиграла покупательница автолавки "Евроопт". Так повезло страховому агенту Таресе Дашкевич из деревни Деновишки Сморгонского района. И эта история отлично подтверждает – удача от "Евроопт" доступна каждому, даже если ваш населенный пункт настолько маленький, что в нем нет обычного магазина!

А сразу два автомобиля выиграли жители городского поселка Шарковщина - электромонтер Иван Катышев и акушерка Инна Шиленок. Не меньше повезло и другим победителям 116-го тура. Еще один белоснежный "Джили Эмгранд Х7" достался Марии Загорской, младшей медсестре реанимации из Гродно. А крупные суммы по 50 000 рублей выиграли Татьяна Ермакова, уборщица из Крупок, и Виктор Юрков, водитель из Речицы.

Призы победителям 116-го тура в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Призы счастливчикам 116-го тура вручили в этот четверг, 18 апреля, в минском "Е-сити", где находится студия игры. Выигранные денежные суммы победителям перечислили на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется и обслуживается бесплатно. Карта позволяет получить множество бонусов и скидок. Так что пользоваться ей не только удобно и безопасно, но и очень выгодно!

Денежные выигрыши победителям перечислили на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает в себе преимущества банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"

А мы тем временем не упустили возможность пообщаться с самыми удачливыми покупателями 116-го тура, чтобы узнать, легко ли выиграть такие крупные призы и что для этого нужно сделать.

"Сразу позвонила невестке: "Может, я в нулях ошибаюсь?"

Главная победительница 116-го тура Тареса Дашкевич живет в небольшой деревне Деновишки, что в Сморгонском районе Гродненской области. Женщина работает страховым агентом представительства компании "Белгосстрах" по району и регулярно делает покупки в автолавке "Евроопт".

Тареса Дашкевич выиграла впервые – и сразу самый главный приз!

- По большим праздникам езжу в Сморгонь в "Евроопт", а так больше никуда, хватает того, что покупаю в автолавке. В этот раз мне нужно было 10 килограмм соли, как раз закололи кабана, - со смехом рассказывает победительница. - И по мелочам покупала: майонез, колбаски для салата... А "товар удачи" взяла маленькую шоколадку.

Вот такая бюджетная покупка помогла Таресе Леонардовне пополнить свой бюджет сразу на 100 000 рублей! Причем о победе она узнала из СМС.

- Мой телефон был дома, пока я работала по хозяйству. Прихожу, а там СМС, что я выиграла 100 000 рублей! Конечно, не поверила. Сразу позвонила невестке, говорю: "Может, я в нулях ошибаюсь?" – вспоминает день выигрыша победительница.

Удивление легко понять – ведь за два года участия в игре Тареса Леонардовна выиграла впервые. И сразу такую огромную сумму!

"Сумма просто немыслимая, у меня никогда таких больших денег не было. Как ими распорядиться, решим на семейном совете на Пасху"

- Сумма просто немыслимая, у меня никогда таких больших денег не было. Как ими распорядиться, еще буду думать, - говорит Тареса Дашкевич. – У меня трое сыновей, трое внуков, вот соберемся большой семьей на Пасху и будем решать. Каждому надо квартиру, чтобы не было обидно. Так что продолжаю играть!

"С Геной Шиленком мы вместе учились. А Андреев, который раньше выиграл машину, мой земляк"

Сразу два новых автомобилиста – обладателей новеньких "Джили Эмгранд Х7" - появилось в этот вторник в городском поселке Шарковщина Витебской области. Впрочем, выигрывать суперпризы этому населенному пункту не привыкать: в 110-м туре повезло Анастасии Андреевой, а в 88-м – Анне Демидович. И это тоже были автомобили!

В 116-м туре одним из двух героев Шарковщины стал электромонтер Иван Катышев.

Электромонтер Иван Катышев из Шарковщины как раз обдумывал, как заменить подержанный автомобиль на новый из салона

- Дисконтная карта "Е-плюс" у меня уже несколько лет. Всегда, когда на десятку в "Евроопт" отовариваюсь, беру "товар удачи". Я занимаюсь спортом, но мясо почти не ем, так что обычно беру фасоль и кукурузу, чтобы получать белки и углеводы, - рассказывает он. - Смотришь на экран, как люди выигрывают, и думаешь: а почему бы и мне кто-то не позвонил?

И ведь позвонили! Услышав о выигранном автомобиле, победитель был в шоке.

- У меня был такой мандраж, что долго не мог успокоиться! Как раз думал о смене автомобиля, очень хотел взять из салона, новый, и тут так подфартило! – говорит Иван Катышев. – Я и мужа второй победительницы из Шарковщины знаю, с Геной Шиленком мы вместе учились. А Андреев, который раньше выиграл машину, мой земляк, в одной деревне родились!

Что ж, теперь у добрых знакомых есть еще один повод встретиться. Очень удачный!

"У меня права есть, скорей бы сесть за руль!"

- Все пока еще в шоке, не можем отойти, - делится эмоциями Инна Шиленок, акушерка из городского поселка Шарковщина Витебской области. - Раньше были выигрыши 2 рубля на мобильный, сертификаты по 5 рублей и все. Видео смотрела розыгрышей, думала всегда, вот хорошо, людям везет. Но сама об этом даже не мечтала. А тут выиграла!

Обычный кетчуп, "товар удачи", приобретенный вместе с другими продуктами, принес семье новенький внедорожник "Джили Эмгранд Х7"!

Акушерке Инне Шиленок из Шарковщины победу обеспечил обыкновенный кетчуп!

- Все звонили, поздравляли, слали сообщения… - вспоминает Инна Шиленок. – Конечно, машина всегда нужна. И на работу ездить, и по другим вопросам. Вот дочка у нас в Витебске учится, так что бываем там частенько. У меня права есть, скорей бы сесть за руль!

"Мы простая семья, живем без удобств, работа тяжелая. Это просто чудо какое-то для нас!"

- Зашла в "Евроопт" по дороге домой, особо денег не было, так что купила самое нужное - фарш, растительное масло, мыло, зубную пасту - и забыла, заботы были другие. И тут звонок! - рассказывает Мария Загорская, младшая медсестра реанимации из Гродно.

Победительница признается, что всегда сомневалась в возможности выигрыша и особо в играх не участвовала, поэтому долго не могла поверить в свою победу.

Младшая медсестра реанимации Мария Загорская из Гродно о выигрыше внедорожника узнала за пикировкой помидоров

- Я - машину? Мы простая семья, живем без удобств, работа тяжелая. Это просто чудо какое-то для нас! – улыбается она.

Во время звонка из студии игры Мария Эдвардовна как раз пикировала помидоры для дачи.

- У нас есть небольшой домик недалеко от Гродно, обычно дочка туда отвозит, когда сдала на права, купили ей машину, "старушку". Теперь будем ездить на дачу на новой. А вообще, у меня и сын водитель. После выигрыша дети шутят: "Мама, пора и тебе получить права!" - смеется Мария Загорская.

"У дочки жилья нет, а муж машину хочет поменять, так что планы большие!"

Татьяна Ермакова из города Крупки Минской области по праву считает себя счастливым человеком. 13 апреля у нее родился первый внук, а 16 – покупательница выиграла 50 000 рублей!

Уборщица в гимназии Татьяна Ермакова из Крупок до этого больше 5 рублей не выигрывала

- Раньше постоянно ездили в Борисов в "Евроопт", а потом у нас свои открылись в Крупках. Мне все нравится, удобные магазины, и акции, и товары хорошие. На прошлой неделе сделали покупку на 90 рублей. Взяли и "товар удачи" - шоколадку, - рассказывает Татьяна, которая работает уборщицей в гимназии.

Победительница вспоминает: как-то уже выигрывала 5 рублей. Следующим призом стала сумма ровно в 1000 раз большая!

- Это действительно удача в придачу! У дочки еще жилья нет, муж машину хочет поменять… Так что планы большие на 50 000! – не может нарадоваться Татьяна Ермакова.

"Можно машину купить, день рождения отгулять, на море съездить, и еще даже останется!"

Виктор Юрков, водитель автобуса из Речицы Гомельской области, к сожалению, не смог присутствовать на церемонии награждения (приз по доверенности забрала его супруга Кристина), но с удовольствием поделился эмоциями по телефону.

Не зря Кристина Юркова уговорила мужа съездить в "Евроопт"!

- Квартира у нас есть, слава богу, а вот машину хотели в этом году поменять, думали кредит брать. Мечтали и на море съездить. А еще у жены в этом году юбилей - 30 лет, - рассказал победитель. - Словом, столько растрат, что эти деньги очень в кассу пришлись, чтобы все решить одним махом. И машину можно купить, и день рождения отгулять, и на море съездить, и еще даже останется!

Удачу семье принесла пачка обычного риса, которую супруга Виктора приобрела, собирая его в командировку.

- Честно говоря, хотел просто в магазин рядышком пойти небольшой за этой мелочью, а жена потянула в "Евроопт". Говорит, поехали все одним махом купим. И так удачно потянула! - смеется Виктор Юрков.

23 апреля будут разыграны три крупных денежных приза, три автомобиля и тысячи других призов! Смотрите в прямом эфире ОНТ!

В разгаре 117-й тур игры, по результатам которого 23 апреля в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на ул. Денисовская, 8 вновь будет разыграна огромная сумма в 100 000 рублей, два денежных приза по 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов.

23 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" снова ждет огромное количество призов! Не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе!

Совершайте нужные вам покупки в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Используйте при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту и не забудьте про "товар удачи". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке.

А во вторник включайте телеканал ОНТ в 18:20 – и пускай удача улыбнется вам в прямом эфире!

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