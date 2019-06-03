Удачное начало лета! Завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей, автомобили и тысячи других призов!

100 000 рублей, три автомобиля и более 12 000 других призов найдут своих обладателей уже 4 июня. Смотрите в 18:20 на телеканале ОНТ!

Вот и наступило долгожданное лето! И для тысяч участников 121-го тура игры "Удача в придачу!" , совершивших покупки с 20 мая по 2 июня, оно обещает стать особенно удачным. Ведь уже во вторник, 4 июня, среди этих покупателей будет разыграна огромная денежная сумма 100 000 рублей, три новеньких автомобиля "Джили Эмгранд Х7", а также более 12 000 других денежных призов.

Определить главного победителя поможет генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ , а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Главный приз 121-го тура поможет разыграть генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский

Также с 3 июня стартовал 122-й тур игры "Удача в придачу!" , победителям которого достанется множество различных призов, включая 100 тысяч рублей и три автомобиля. Розыгрыш состоится 18 июня, а участвовать в нем будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" с 3 по 16 июня.

Напоминаем, что по новым правилам участники игры "Удача в придачу!" получают 1 игровой код при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку "товаров удачи".

Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту " Е-плюс " или СТАТУСкарту , а также (если вы не сделали этого ранее) один раз пройти регистрацию в личном кабинете на странице рекламной игры "Удача в придачу!" — igra.evroopt.by . Повторной регистрации проходить не требуется.

Как известно, игра "Удача в придачу!" проводится в сети "Евроопт" с финансовой поддержкой поставщиков-спонсоров. Благодаря игре продажи "товаров удачи" этих поставщиков увеличиваются в несколько раз, что выгодно как поставщикам, так и сети. Покупатели, в свою очередь, покупая нужный им товар по обычной, не завышенной, цене, в придачу получают шанс выиграть приз, возможно, даже очень большой.

Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре "Удача в придачу!" , и пускай во вторник вам обязательно повезет!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. - 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 122". Срок проведения: 03.06.2019 г. - 22.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3555 от 23.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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