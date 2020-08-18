Удаленный выпуск экспортных товаров занимает в среднем две минуты - ГТК

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в среднем за две минуты оформляют экспортные товары субъектов хозяйствования, участвующих в эксперименте по удаленному выпуску, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Суть эксперимента в том, что выпуск экспортных товаров осуществляется в Могилевской и Брестской таможнях, а таможенный контроль в случае необходимости проводится по месту их нахождения в регионе деятельности другой таможни. "Таможенные органы активно используют технологию удаленного выпуска экспортных товаров в целях оптимизации операций и эффективного распределения ресурсов. Среднее время их выпуска во время эксперимента составляет около двух минут", - отметили в ГТК.

Могилевские таможенники в этом году в удаленном режиме оформили порядка 28 тыс. деклараций, а с начала проведения эксперимента (с апреля 2019 года) - почти 63 тыс. В проекте уже приняли участие более 90 субъектов хозяйствования - экспортеров Минского, Гродненского и Брестского регионов.

В настоящее время удаленный выпуск экспортных товаров проводится в пункте пропуска "Верхний Теребежов", в котором нет движения транспортных средств в связи с закрытием пункта пропуска на сопредельной стороне. С середины апреля этого года брестские таможенники оформили более 14 тыс. экспортных деклараций.-0-