Удивляет позиция журналистов, которые откровенно врут - замдиректора минской СШ №215

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция журналистов, которые откровенно врут, вызывает удивление. Такое мнение высказала заместитель директора школы №215 в Минске, в здании которой располагается участки для голосования №96, 97 и 98, сообщает БЕЛТА.

Именно сюда сегодня по редакционному заданию пришла журналист "Еврорадио", выполнила свою работу, но затем в социальных сетях рассказала, что ей запрещали делать фото, более того, заперли в кабинете в полном одиночестве.

"Я сегодня была дежурным администратором и лично встретила журналистку. Прежде чем отвести ее на участки, я, естественно, должна была уточнить у председателей комиссий, удобно ли сейчас, чтобы там поработала корреспондент. И чтобы не оставлять девушку в коридоре школы, предложила ей подождать решения комиссии в учебном классе вместе с учителем английского. Буквально через пять минут я вернулась и провела ее сначала на участок №97, затем на участок №98. Она спокойно сделала свою работу и ушла. Но мне совершенно непонятна эта выборочная подача информации в социальных сетях. Прямо скажу, меня удивляет позиция журналистов, которые откровенно врут", - прокомментировала ситуацию Наталья Данченко.-0-