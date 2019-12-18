Уфа популярнее Сочи: какие авиамаршруты выбирают белорусы на Новый год

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический поисковик Aviasales назвал направления, которые пользуются наибольшим спросом у белорусов в новогодние праздники, сообщает БЕЛТА.

Специалисты изучили бронирования авиабилетов и сравнили их с прошлогодними показателями. Оказалось, что предпочтения белорусов остались прежними: большинство отправляется в российские города. В топ-5 популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа. В прошлом году вместо Уфы повышенным спросом у белорусов пользовался Сочи.

Что касается цен, авиабилеты из Минска в Россию за год подорожали на 18%. Теперь билеты в вышеперечисленные города стоят от Br234 до Br435.

Также среди популярных направлений у белорусов Тбилиси, Варшава, Баку, Прага, Львов, Киев, Ереван, Тель-Авив, Будапешт и Стамбул. Цена перелета в эти города за год, наоборот, снизилась (на 6%). На данный момент самые доступные по цене направления - Киев, Варшава и Львов, куда билеты стоят в пределах Br301. Дороже всего обойдется поездка в Тель-Авив и Стамбул - Br502 и Br603 соответственно.

Тем, кто еще не определился с планами на новогодние праздники, специалисты советуют воспользоваться картой низких цен, которая поможет выбрать маршрут в зависимости от бюджета.-0-