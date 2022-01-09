Уголовные дела возбудили после угроз взрыва посольств Беларуси и Армении в Москве

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники российской полиции возбудили уголовные дела после анонимных сообщений с угрозами взрыва посольств Беларуси и Армении в Москве, сообщает ТАСС.

7 января неизвестные направили на электронную почту посольств Беларуси и Армении письма с угрозами взрыва. Они требовали вывести миротворцев с территории Казахстана. Здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

"Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сказали в правоохранительных органах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 700 тыс. российских рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.-0-