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Общество
18 февраля 2022, 16:07

Уйти в IT: почему сейчас самое время учиться информационным технологиям

Задумавшись о том, какая сфера труда открывает больше всего перспектив, практически каждый назовет информационные технологии. И вряд ли тут есть чему удивляться: IT действительно на высоте, в ближайшее время спрос на специалистов данной сферы точно не упадет. Причин этому много.

Почему ИТ сфера столь привлекательна

Очевидная перспективность в современном мире – лишь один из важных моментов. Есть и другие:

● Айтишников всегда не хватает. В этом легко убедиться, посетив любой сайт с вакансиями.

● Зарплаты в IT – на таком же высоком уровне, как в нефтяной отрасли, технологиях связи и других высокооплачиваемых сферах.

● Большинство компаний в этой области предоставляет впечатляющий соцпакет. Туда могут входить, например, оплата парковки и спортзала, бесплатный чай или кофе во время рабочего дня и многое другое.

Еще один плюс – свобода действий. Именно компаниям в сфере ИТ оказалось проще всего перейти на дистанционную работу, когда началась пандемия Covid-19.

Впечатляющий процент айтишников – фрилансеры. Они предпочитают не состоять в штате, а работать одновременно на нескольких заказчиков. В том числе это могут быть зарубежные компании.

Наконец, если возникнут проблемы с условиями работы и оплатой, IT-специалист может не бояться потерять место. Нового работодателя он всегда найдет – и в Беларуси, и, при необходимости, в других странах.

Где получать образование в IT-сфере

Вариантов обучения немало. Одним из самых перспективных считаются курсы, проводимые Академией ITSTAR.

Главные области, в которых эксперты делятся своими знаниями:

● Программирование – обучение C++, Python и другим популярным языкам. Выпускники могут стать разработчиками сайтов и приложений для мобильных операционных систем.

● Системное администрирование – подготовка профессионалов, которые умеют настраивать сети, восстанавливать оборудование, обеспечивать защиту от взлома.

Проект-менеджмент, позволяющий IT-специалистам научиться управлять командой и достигать успеха в реализации различного рода проектов.

IT-рекрутинг – обучение подбору кадров в сфере ИТ с учетом требований работодателя.

Веб-маркетинг, включая SEO, онлайн-продажи, создание рекламного интернет-контента.

● UX/UI-дизайн – технологии, связанные с разработкой дизайна и привлечением пользователей.

QA-тестинг – освоение кейса навыков тестирования программного обеспечения: выявление ошибок и составление рекомендаций по их устранению.

IT для детей от 6 лет – обучение основам программирования, разработка игр и многое другое.

● Академия блокчейна и криптовалют – еще одно многообещающее направление. Для всех, кто хочет освоить майнинг и инвестирование "крипты" – вероятной валюты будущего.

В каждой области предлагаются отдельные курсы. Пройти их можно в заданном порядке, а можно – избирательно. Отличный вариант для тех, кто раньше уже успел частично освоить навыки программирования и желает усовершенствовать их с учетом современных тенденций в сфере IT.

Академия, выпускающая новых экспертов

ITSTAR ставит перед собой масштабную задачу: развивать и совершенствовать сообщество профессионалов IT в Беларуси.

Три ключевые составляющие, благодаря которым появляются новые специалисты:

● преподаватели обладают высокой квалификацией;

● обучение продумано вплоть до деталей;

● вся теория закрепляется практическими занятиями;

● учет современных тенденций.

Выпускник, прошедший курсы в Академии ITSTAR, готов сразу приступать к работе.

Преподавательский состав – это свыше тридцати экспертов, знания и навыки которых можно перенимать уже сегодня. Важная черта их подхода в том, что они не просто обучают теории, а показывают, как применять ее при решении реальных задач. Благодаря этому выпускники успешно трудоустраиваются в крупнейшие банковские компании, страховые организации, студии разработки игр – везде, где востребованы навыки IT.

По статистике трое из четырех выпускников снова посещают курсы Академии ITSTAR, где расширяют знания за счет углубленного изучения. Таким образом, вслед за курсами для новичков можно осваивать и более сложные, с детальным подходом к решению тех или иных реальных практических задач.

ITSTAR дает IT-специалистам возможность постоянно поднимать свой профессиональный уровень.

В ногу со временем: обучение в режиме онлайн

Академия ITSTAR располагается в Минске. Очное обучение проводится и в областных центрах. Для курсов оборудовано два десятка классов с новейшим техническим оснащением.

Тем, кто живет за пределами крупных городов Беларуси, предлагается удобное освоение профессии в формате онлайн. Все, что потребуется, – компьютер с интернет-подключением. И, конечно, желание учиться.

Современный подход позволяет:

● не зависеть от местоположения;

● тратить меньше времени;

● обучаться в комфортной обстановке и по удобному графику.

Программа дистанционных курсов – такая же, как у очных. По окончании точно так же выдается документ государственного образца.

Онлайн-обучение наверняка подойдет всем, кто ценит свое время. Дистанционные курсы проводятся для мини-групп (до пяти слушателей) и индивидуально. Каждому студенту преподаватель успевает уделить максимум внимания.

Уже сегодня можно выбрать подходящее направление, чтобы начать путь в перспективную профессию. Информационные технологии – это не только новые навыки и знания. Это новая работа, а значит – новая жизнь!

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