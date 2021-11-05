Украина начнет импорт электроэнергии из Беларуси 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина начнет коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси с 6 ноября. Мощность поставок - 5 МВт в течение дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Их данных ENTSO-E следует, что поставки будут происходить по ровному графику - без перерывов, увеличений или уменьшений мощности - с 00.00 до 23.00 субботы.

Ранее сообщалось, что 2 ноября Беларусь по договору об аварийной помощи поставила электроэнергию в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки были осуществлены по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах в данном случае речи не шло.-0-