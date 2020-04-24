24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина продлевает сроки ограничения работы пунктов пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Как сообщала ранее украинская сторона, ограничительные меры по противодействию распространения COVID-19 вводились до 24 апреля. Теперь такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 11 мая включительно.

Украина с 7 апреля прекратила пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска "Доманово" (с белорусской стороны - "Мокраны"), "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Славутич" ("Комарин"), "Новые Яриловичи" ("Новая Гута"), "Сеньковка" ("Веселовка").

В зоне ответственности Пинского погранотряда в сопредельных пунктах пропуска Украины по-прежнему продолжают действовать ограничительные меры пересечения границы. В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.-0-