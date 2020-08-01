1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу. Как сообщает Укринформ, соответствующая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения страны.

С этого дня в Украине действует новая классификация стран "красной" и "зеленой" зон, определяющая требования по прохождению тестирования и самоизоляции после возвращения из-за границы.

В "зеленой" зоне Украины 66 государств. В их числе - Беларусь. Это значит, что приезжающим в Украину белорусам больше не нужно сдавать тест на коронавирус и соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Вместе с тем расширен список стран "красной" зоны, где количество новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. В этот перечень включаются и государства, где прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает показатель предыдущих 14 дней на 30%. В этот перечень вошли 127 стран, среди которых США, Россия, Китай, Израиль, Грузия, Молдова, Литва, Польша, Болгария, Франция, Германия и другие.-0-