Украина закрыла пункт пропуска "Вильча" на границе с Беларусью

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина закрыла погранпереход "Вильча" на границе с Беларусью до 3 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
"По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины с 00.00 24 февраля погранпереход "Вильча" (с белорусской стороны - "Александровка") закрыт до 3 марта", - говорится в сообщении.
В настоящее время на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: "Мокраны" ("Доманово"), "Комарин" ("Славутич"), "Новая Гута" ("Новые Ярыловичи"), "Веселовка" ("Сеньковка").
"Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездок за границу. Сведения об обстановке перед пунктами пропуска оперативно размещаются на интернет-портале пограничного ведомства", - отметили в ГПК.
По состоянию на 10.00 на маршрутах следования в Украину скопления грузового транспорта не фиксируется.-0-