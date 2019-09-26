Украине в отношениях с Беларусью важно соблюдать принцип "пообещал-сделал" - Кужеев

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Украины важно соблюдать принцип "пообещал-сделал" в отношениях с Беларусью. Такой вывод сделал для себя главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев после встречи представителей украинских СМИ с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время беседы глава государства неоднократно указывал на то, что многие проекты, инициативы тормозятся из-за несоблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей.

"Мне очень хотелось бы, чтобы моя страна, власть моего государства, придерживалась договоренностей, достигнутых на том или ином уровне, не важно - на президентском или среднего бизнеса. То, что прозвучало рефреном - повод украинским властям взять на заметку, что если мы сотрудничаем, то по принципу "пообещал - сделал". Это важный акцент", - подчеркнул Павел Кужеев.

В преддверии встречи лидеров двух государств на форуме регионов в Житомире, журналистам было важно узнать мнение по актуальным проблемам двусторонних отношений. И Президент Беларуси, отвечая на вопросы представителей СМИ, был предельно откровенен.

"Александр Лукашенко поставил маркеры, которые будут интересны и до и после встречи в Житомире. Конечно, это вопросы безопасности, экономического сотрудничества, роль двух стран в мировом контексте", - отметил главный редактор телеканала.-0-