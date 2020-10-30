Украинские аграрии приобретали через соцсети контрафактный аммофос под видом гомельского

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельский химический завод" предупреждает о фактах реализации через социальные сети контрафактного аммофоса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
В ОАО уточнили, что известно о неоднократных случаях реализации азотно-фосфорного концентрированного удобрения сельхозпроизводителям Украины через социальные сети и мессенджеры. Аммофос якобы марки 12-50 неизвестного производителя продавался от имени и в сопровождении сертификатов Гомельского химзавода.
"Официально информируем, что ОАО "Гомельский химический завод" не осуществляет поставки аммофоса марки 12-50 на территорию Украины", - подчеркивается в сообщении.
На предприятии акцентируют внимание, что уполномоченным представителем ОАО "Гомельский химический завод" в Украине является ООО с ИИ "БНХ Украина". Детальная информация о поставляемой продукции и контакты - на сайте www.pbnh.com.ua.-0-