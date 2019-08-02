2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские военные проведут инспекцию в Беларуси 5-8 августа в соответствии с положениями соглашения между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Группа из четырех украинских военных проведет инспекцию района на территории Беларуси и посетит 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. "Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном для проверки районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями двустороннего соглашения", - рассказали в Минобороны.

Военные инспекторы из Украины намерены оценить информацию по посещаемой воинской части в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники, представленную Беларусью в рамках Венского документа 2011 года.-0-