Украинские журналисты о встрече с Лукашенко: интересный и содержательный разговор

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ была обстоятельной и насыщенной. Такую точку зрения высказал сегодня журналистам главный редактор украинской газеты "Правительственный курьер" Сергей Брага, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель издания назвал искренним и откровенным состоявшийся разговор, во время которого были затронуты самые разноплановые темы, в том числе и острые политические, экономические. "Александр Лукашенко достаточно хорошо информирован о ситуации в Украине, у него свой взгляд на это. И этот взгляд чем-то отличается от того, который мы ожидали услышать. В чем-то он нас убедил, в чем-то нет", - сказал главный редактор.

Сергей Брага задавал вопрос Президенту касательно белорусского языка. "У нас в Украине языковая тема - больная. Мы развиваем национальный язык, это как маркер для нас", - пояснил главред. В целом он остался доволен встречей, "главное, что из первых уст услышали о волнующих нас вопросах".

Главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак также положительно оценил итоги разговора: "Основательно, такая возможность поговорить с Президентом бывает нечасто".

Украинские журналисты назвали особенно важной встречу накануне белорусско-украинского форума регионов в Житомире.-0-