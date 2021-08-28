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Общество
28 августа 2021, 21:13

Украинский депутат: Беларусь не заявляет деклараций об интеграции в ЕС, а просто делает Европу у себя

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отмечает европейское обличие, которое приобретает столица Беларуси. Своими впечатлениями он поделился в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Депутат рассказал, что приехал в Беларусь вместе с группой журналистов, чтобы снять правдивый объективный фильм о стране и живущих в ней людях. Они уже успели побывать в разных местах, в том числе посетили столичный микрорайон "Лебяжий". "Когда они (приехавшие с депутатом журналисты. - Прим. БЕЛТА) увидели район "Лебяжий", они были просто в шоке. Они увидели стопроцентно европейский город, где от "совка" ничего не осталось. Если честно говорить, то у нас у самих некоторые города такие "совковые", - отметил Евгений Шевченко.

"Мне нравится, что Беларусь не заявляет никаких деклараций по поводу интеграции в ЕС, а просто спокойно делает Европу у себя в городе, у себя в стране. И это видно по чистоте, по улицам, по улыбкам людей, по отзывчивости. Есть многое, чему нам можно учиться у белорусов", - добавил парламентарий.-0-

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