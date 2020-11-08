Украинский эксперт: преимущество БелАЭС - гарантированное обеспечение качественной электроэнергией

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущество Белорусской атомной электростанции заключается в гарантированном обеспечении качественной электроэнергией, заявил гендиректор компании "Укрэнергоатом" Валерий Токарь в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Преимущество вашей Белорусской атомной электростанции - гарантированное обеспечение качественной электрической энергией. Ввод этой атомной электростанции, безусловно, принесет дисбаланс для тех компаний, которые генерируют более дорогую электроэнергию", - сказал Валерий Токарь.

Что касается беспокойства со стороны Литвы, гендиректор компании заметил, что это политический вопрос. В этой связи Валерий Токарь отметил, что он приезжал на островецкую АЭС, когда проект был еще на стадии котлована. "И тогда я считал, что это больше политический вопрос, потому что Прибалтика шумела, мол, ее там нельзя строить", - добавил он.

Говоря о преимуществах атомной энергетики, гендиректор назвал ее основным источником энергии в современном мире. Ее выработка связана с минимальным экологическим воздействием на окружающую среду. Более того, атомные станции традиционно были самыми большими налогообразующими предприятиями того региона, в котором они находятся, что всегда положительно сказывалось на развитии инфраструктуры, социальной и образовательной сфер.-0-