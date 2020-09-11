Украинский юрист: планировавшаяся в Беларуси цветная революция потерпела поражение

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветная революция, которая планировалась в Беларуси, потерпела поражение. Такое мнение украинского юриста Кирилла Барашкова прозвучало в программе "Новости 24 часа" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

По словам Кирилла Барашкова, в государственном перевороте в Украине участвовала значительная часть представителей власти. "Беларусь не пошла по этому пути именно потому, что власть республики оказалась более монолитной, более консолидированной, не было явного (было частичное, с моей точки зрения) предательства силовых органов, не было явного предательства спецслужб, что мы наблюдали не только в Украине, но и в других странах", - рассказал он.

Юрист подчеркнул: существенная часть депутатов, министров Беларуси не пошла на поводу у предводителей цветной революции, сумела вовремя консолидироваться и дать отпор. "Да, мы видели отдельные ситуации, когда часть дипломатического корпуса у вас выступала в поддержку протестующих. Но это не сыграло существенной роли. И это, с моей точки зрения, самый основной фактор, почему можно уже с большой долей вероятности сказать, что цветная революция в Беларуси, в отличие от многих других стран, потерпела поражение", - резюмировал Кирилл Барашков.-0-