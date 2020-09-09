Украинский политический обозреватель: призывы оппозиции направлены на развал экономики Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы оппозиции направлены на развал экономики Беларуси. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал политический обозреватель Юрий Подоляка (Украина), сообщает БЕЛТА.

По его словам, призывы остановить производства, не оплачивать коммуналку, не покупать товары собственных предприятий - все это непременно подорвет белорусскую экономику. "Это откровенный саботаж - разрушить экономику страны, сделать недовольным большинство населения, и чтобы уже это обездоленное недовольное население пошло и сносило власть", - сказал Юрий Подоляка.

"Все попытки раскачать дальше майдан были нацелены на то, чтобы дестабилизировать экономику, чтобы люди стали голодными, а голодного человека оболванить проще всего и отправить туда, куда надо. В Украине было то же самое", - отметил он. -0-