Украинский политик: с помощью политтехнологий над Беларусью пытаются провести страшную операцию

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью политтехнологий над Беларусью, ее обществом пытаются провести страшную операцию. Такое мнение сегодня журналистам высказал первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины, руководитель фракции КПУ в Верховной раде II-VII созывов Петр Симоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Политик признался, что с большой тревогой следит за тем, какие события разворачиваются во время избирательной кампании в Беларуси. Он предположил, что в стране пытаются реализовать сценарий, задуманный извне "не друзьями белорусского народа, а врагами". Петр Симоненко обратил внимание, что воздействовать пытаются на молодежь, используя ее недостаточный социальный опыт. "Это очень опасная игра, на уровне подсознания. Молодежь выключается из созидательного процесса", - подчеркнул он. Используются такие политические технологии, чтобы человек перестал думать о будущем своей страны. "Это страшная операция над Беларусью. Искренне хочу предупредить белорусов. Не повторяйте ошибки Украины", - призвал первый секретарь ЦК КПУ. Он констатировал, что в своей время такое беспамятство привело к резкому ухудшению ситуации в украинской экономике, вооруженному конфликту, негативно повлияло на целостность общества.

Петр Симоненко считает, что человек, претендующий на высший государственный пост, должен осознавать, какую колоссальную ответственность ему предстоит нести за девятимиллионный народ. Он предостерег от резких необдуманных реформ. "Новое - это то, что на базе достигнутого приносит новые положительные результаты", - уверен политик.

Первый секретарь ЦК КПУ посетил сегодня научно-технологический парк БНТУ "Политехник", встретился с профессорско-преподавательским составом. Политик позитивно оценил тот факт, что в Беларуси интегрированы образование, наука и производство. По его мнению, он свидетельствует о перспективности государственной политики.-0-