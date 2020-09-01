Украинский политолог: белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал украинский политолог Андрей Золотарев, сообщает БЕЛТА.

"Старую истину разделяй и властвуй никто не отменял, как и у нас в Украине в 2014 году: соседи, старые друзья, родственники, даже в одной семье люди сталкивались лбами из-за политических взглядов и предпочтений. Мой совет - белорусы должны научиться слышать и слушать друг друга. Иначе будет беда, иначе будет то, что произошло у нас в Украине, когда фактически страну разорвали. И белорусы должны задать себе очень простой вопрос: А где здесь я? Да, зовут в Европу, и украинцев тоже звали, забывая добавить, что по пути в Европу ни украинцев, ни белорусов кормить никто не обещал", - сказал Андрей Золотарев.

Политолог подчеркнул: "Забастовки в любом случае приведут к экономическим потерям. Опять же, никто не отменял экономическую конкуренцию. И то, чего удалось добиться Лукашенко, используя выгоды географического положения Беларуси, геополитического противостояния - это может быть утрачено в очень короткий срок. В процветающей, экономически сильной Беларуси кроме самих белорусов не заинтересован никто. Для многих Беларусь конкурент".-0-